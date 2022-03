మాజీ ఎంపి రాజయ్య కుటంబానికి ఊరట

కోడలు, ముగ్గురు పిల్లల సజీవదహనం కేసులో నిర్దోషులుగా తీర్పు

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్ : వరంగల్ మాజీ ఎంపి, కాంగ్రెస్ నాయకుడు సిరిసిల్ల రాజయ్య ఇంట్లో ఆయన కోడలు సారిక ముగ్గురు పిల్లలతో సహ అగ్నికి ఆహుతి అయిన కేసులో మాజీ ఎంపీ రాజయ్యకు మంగళవారం నాడు కోర్టులో ఊరట లభించింది. హైదరాబాద్‌లోని స్పెషల్‌కోర్టులో ఈ కేసులో ప్రధా న నిందితులుగా సిరిసిల్ల రాజయ్య కుమారుడు అనిల్ రెండో నిందితుడిగా మాజీ ఎంపి రాజయ్య మూడవ నిందితురాలిగా రాజయ్య భార్య మాధవిలు నిర్దోషులుగా తేల్చింది. వివరాల్లోకి వెళితే..వరంగల్ మాజీ ఎంపి సిరిసిల్ల రాజయ్య ఇంటిలో 2015 నవంబర్ 4 తెల్లవారుజామున అగ్ని ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ప్రమాదంలో రాజయ్య కోడలు సారికతో పాటు ఆమె ముగ్గురు పిల్లలు(రాజయ్య మనవలు) అభినవ్(7), ఆయోన్(3), శ్రీయోన్(3) లు సజీవ దహనమయ్యారు.

కాగా రాజయ్య తన భార్యతో సహా కొ డుకు, కోడలు, ముగ్గురు మనవలతో కలిసి ఉంటున్న ఇంటిలోనే అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. సారిక కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు తో పోలీసులు రాజయ్య సహా ఆ యన భార్యను, కొడుకును అదుపులోకి తీసుకొని 498ఎ, 306, 176 సెక్షన్ల కింద కేసును నమోదు చేశా రు. సారిక బంధువుల ఫిర్యాదుతో పోలీసులు రాజయ్యపై అప్పుడు 302 సెక్షన్ కింద పోలీసులు కేసును నమోదు చేశారు. కాగా రాజయ్య కొడుకు అనిల్, సారికలు 2002, ఏప్రిల్‌లో ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. మొదట్లో అం తా బాగానే ఉన్నా పిల్లలు పుట్టాక భర్త అనిల్ ప్రవర్తనలో మార్పు వచ్చిందని సారిక ఆరోపణ లు దిగింది. మానసికంగా వేధించాడని, అయి తే అత్త మామలు సర్ది చెప్పడంతో అతనితో కలిసి ఉంటున్నానని ఆమె వివరించారు. తాను గర్భిణిగా ఉన్నప్పుడు ఆత్మహత్యకు యత్నించానని, అయినప్పటికీ వారిలో మార్పు రాలేదని ఆమె సంచలన ఆరోపణలు సైతం చేశారు. సుదీర్ఘకాలం విచారణ అనంతరం కోర్టు రాజయ్య కుటుంబాన్ని నిర్దోషులుగా ప్రకటించింది. ఈ తీర్పుపై పైకోర్టును సారిక కుటుంబం ఆశ్రయిస్తుందా? అనేది తెలియాల్సి ఉంది.

Ex-MP Rajaiah and his family acquitted in suicide of daughter-in-law