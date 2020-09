ప్రణబ్ అంత్యక్రియలు పూర్తి

ఢిల్లీ : దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని లోధి శ్మ‌శాన‌వాటిక‌లో మంగళవారం మధ్యాహ్నం మాజీ రాష్ర్ట‌ప‌తి భారతరత్న ప్ర‌ణ‌బ్ ముఖ‌ర్జీ అంత్య‌క్రియ‌లు సైనిక లాంఛనాల మధ్య ముగిశాయి. ప్రణబ్ అంత్యక్రియలను అశునయనాల మధ్య ఆయన కొడుకు అభిజిత్ ముఖర్జీ చేశారు. కరోనా కారణంగా గన్ క్యారేజ్ పై కాకుండా మామూలు అంబులెన్స్ లోనే ప్రణబ్ అంతిమ యాత్ర కొనసాగింది. మెదడులో రక్తం గడ్డకట్టడంతో గత నెల 10న ఆయన ఆర్మీ ఆసుపత్రిలో చేరారు. ఈ క్రమంలో ప్రణబ్ కు ఆపరేషన్ చేశారు. అనంతరం ఆయనకు కరోనా సోకింది. ఆర్మీ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ, పరిస్థితి విషమించి ఆగస్టు 31న ఆయన చనిపోయారు.

#WATCH Delhi: Former President #PranabMukherjee laid to rest with full military honours.

His last rites were performed at Lodhi crematorium today, under restrictions for #COVID19. pic.twitter.com/VbwzZG1xX9

