హైదరాబాద్: నగరంలో ఒమిక్రాన్ వైరస్ భయంతో నగర వాసులు దగ్గు, జలుబు, జ్వరం లక్షణాలు కనిపిస్తే సమీపంలోని ప్రైవేటు డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్లకు వెళ్లితే ఇదే అదునుగా భావించిన ల్యాబ్ నిర్వహకులు టెస్టుల పేరుతో ఇష్టానుసారంగా దోపిడీ పాల్పడుతున్నట్లు రోగులు ఆరోపిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ నిబంధనల కంటే రెండింతలు వసూలు చేస్తున్నట్లు 10 రకాల టెస్టులు పేరుతో రూ. 3500 నుంచి రూ. 5వేలు వరకు వసూలు చేస్తున్నట్లు విమర్శిస్తున్నారు. చిన్నవ్యాధి వ్యాధులొచ్చి వెళ్లితే ముందుకు కరోనా టెస్టులు చేసిన తరువాత మిగతా వైద్య చికిత్సలు నిర్వహిస్తామని పేర్కొంటున్నట్లు చెబుతున్నారు. వైద్యశాఖ నిబంధనల ప్రకారం టెస్టులకు రూ. 2200లు, ఇంటికి వెళ్లి రక్తనమూనాలు సేకరిస్తే రూ. 2800 తీసుకోవాలని సూచించింది. కానీ ల్యాబ్ నిర్వహకులు ఎటువంటి బోర్డులు పెట్టకుండా జేబులు నింపుకునే పనిలో పడ్డారు.

గ్రేటర్ పరిధిలో హైదరాబాద్ జిల్లాలో 1361 ఆసుపత్రులు, రంగారెడ్డి జిల్లాలో 1938, మేడ్చల్ జిల్లాలో 1301 ఆసుపత్రులుండగా వాటిలోని ల్యాబ్‌లతో పాటు, వైద్యులతో సంబంధం లేకుండా మరో 480 వరకు డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్లు ఉన్నట్లు గ్రేటర్ వైద్యాధికారులు చెబుతున్నారు. పలు ఆసుపత్రులకు చెందిన ల్యాబ్‌ల్లో అర్హతలేని సిబ్బందిని తక్కువ వేతనాలకు నియమించుకుని టెస్టులు చేయడంతో పాటు అధిక ధరలతో రోగులను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారు. పరీక్షలు చేసిన తరువాత కొద్దిపాటి లక్షణాలు కనిపించిన ఆసుపత్రిలో చికత్స కోసం ఆడ్మిట్ కావాలని మాయమాటలు చెబుతూ ముందుగా లక్ష రూపాయలు అడ్వాన్స్‌డ్ చెల్లించి వైద్యం చేయించుకోవాలని మోసాలకు పాల్పడుతున్నట్లు రోగుల బంధువులు ఆరోపిస్తున్నారు.

ఇకా సొంతంగా ల్యాబ్‌లు ఏర్పాటు చేసుకున్న వారు టెస్టులకు ఇష్టానుసారంగా డబ్బులు డిమాండ్ చేస్తూ రోగులను పీల్చుకతింటున్నారని పలువురు పిర్యాదులు చేసినట్లు వైద్యాధికారులు వెల్లడిస్తున్నారు. డిసెంబర్, జనవరి నెలల్లో వైరస్ రెక్కలు కట్టుకునే వాతావరణ ఉన్నందున్న నగరవాసులు పెద్ద ఎత్తున టెస్టులకు వెళ్లే అవకాశముందని, ల్యాబ్ నిర్వహకులు గత కరోనా రెండ్ వేవ్‌లో రోగులను దోచుకోగా, థర్డ్‌వేవ్ పేరుతో మరోసారి ఖజనా నింపుకునేందుకు అడ్డదారులు తొక్కుతున్నారని ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల బాధితల సంఘం నాయకులు మండిపడుతున్నారు. వారి దోపిడీకి చెక్ పెట్టకపోతే పేదలు టెస్టులు చేసుకోవడం సాధ్యంకాదని, దీంతో అమాయక ప్రజలు వ్యాధులకు గురైన ఇబ్బందులు పడుతారని అందుకోసం జిల్లా వైద్యాధికారులు ప్రభుత్వం నిబంధనలు ఉల్లంఘించే ల్యాబ్‌ల అరాచకాలకు కళ్లెం వేయాలని కోరుతున్నారు.

Exploitation of Private diagnostic centers in name of corona tests