‘ఎఫ్3’ విడుదల తేదీ ఖరారు..

విక్టరీ వెంకటేష్, మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్‌తేజ్, మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా, మెహ్రీన్ హీరో హీరోయిన్లుగా రూపొందుతున్న ‘ఎఫ్3’ చిత్రాన్ని నిర్మాత దిల్‌రాజు సమర్పణలో శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై శిరీష్ నిర్మిస్తున్నారు. అనీల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో వస్తోన్న ఈ ఫన్ రైడర్‌ను ఆగస్టు 27న విడుదల చేయబోతున్నట్లు నిర్మాతలు అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా నిర్మాతలు దిల్‌రాజు, శిరీష్ మాట్లాడుతూ “ఎఫ్ 2 చిత్రం ప్రేక్షకులను ఎలా నవ్వించిందో… దానికి మరింత ఫన్ జత చేసి ‘ఎఫ్ 3’ కథను సిద్ధం చేశాడు దర్శకుడు అనీల్ రావిపూడి. ప్రస్తుతం శరవేగంగా షూటింగ్ జరుపుకుంటోన్న ఈ చిత్రాన్ని ఆగస్టు 27న ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురాబోతున్నాము”అని అన్నారు.

Mark this date and lock your time to get entertained !!#F3OnAug27th pic.twitter.com/MZDB8Topkz

— Anil Ravipudi (@AnilRavipudi) January 28, 2021