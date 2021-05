న్యూఢిల్లీ : భారతీయ కొత్త ఐటి నిబంధనలకు అనుగుణంగానే గూగుల్ పనిచేస్తుందని సంస్థ సిఇఒ సుందర్ పిచాయ్ పేర్కొన్నారు. మే 25 నుంచి సోషల్ మీడియాకు కొత్త ఐటి నిబంధనలను భారత్ అమల్లోకి తెచ్చింది. స్థానిక ప్రభుత్వాలతో గూగుల్ టీమ్ కలిసి చర్చిస్తుందని, కొత్త నిబంధనలకు అనుగుణంగా నడుచుకుంటామని ఆయన అన్నారు. గూగుల్ స్థాని చట్టాలను గౌరవిస్తుందని ఆసియా పసిఫిక్‌కు చెందిన మీడియా సంస్థలతో పిచాయ్ అన్నారు.

నకిలీ వార్తల ఫేస్‌బుక్ అకౌంట్లపై నిషేధం

తప్పుడు సమాచారం, నకిలీ వార్తలను వ్యాప్తి చేసే అకౌంట్లపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని సోషల్ మీడియా సంస్థ ఫేస్‌బుక్ హామీ ఇచ్చింది. అకౌంట్ల ద్వారా తప్పుడు సమాచారం అందించే ఫేస్‌బుక్ అకౌంట్లను నిషేధిస్తామని తెలిపింది. నేరాలకు పాల్పడేవారిపై ఫేస్‌బుక్ జరిమానాలను ప్రవేశపెట్టింది. కోవిడ్19, వ్యాక్సిన్లు, వాతావరణ మార్పు, ఎన్నికలు, ఇతర అంశాల గురించి తప్పుదోవ పట్టించే వార్తలు వస్తున్నాయని బ్లాగ్ పోస్ట్‌లో ఫేస్‌బుక్ తెలిపింది. ఇలాంటి నకిలీ సమాచారం తగ్గించేందుకు చర్యలు చేపడుతున్నామని ఫేస్‌బుక్ తెలిపింది.

నిబంధనలపై ట్విట్టర్ ఆందోళన

భారత ప్రభుత్వం సామాజిక మాధ్యమాలపై విధించిన నిబంధనలపై ట్విట్టర్ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. భారత్‌లో ట్విట్టర్ సిబ్బంది భద్రత, అలాగే స్వేచ్ఛను వ్యక్తీకరించే వారిపై బెదరింపు వంటి వాటి పట్ల గురువార ట్విట్టర్ అభ్యంతరం తెలిపింది. ఇటీవల కొన్ని పోస్టులకు సంబంధించి ఈ సోషల్ మీడియా సంస్థపై దర్యాప్తులో భాగంగా ట్విట్టర్ కార్యాలయాన్ని పోలీసులు సందర్శించారు. ఇది జరిగిన కొద్ది రోజులకు తాజాగా ట్విట్టర్ ఈవిధంగా స్పందించింది.

Facebook and Twitter likely to face ban in India