పెళ్లిపత్రికలో పేర్లు లేవని కత్తులతో నలుగురిపై దాడి

కన్నతల్లే కొడుకులకు కత్తినిచ్చిన వైనం

చిన్న వివాదం.. ఆజాద్ చంద్రశేఖర్ బస్తీలో కత్తులతో స్వైర విహారం..

నలుగురిపై కత్తులతో దాడి చేసిన అన్నదమ్ములు

పోలీసులు అదుపులో నిందితులు..

బంధువులపై అన్నదమ్ముల దాడి..నలుగురికి గాయాలు

ఇద్దరి పరిస్థితి విషమం

కన్నతల్లే కొడుకులకు కత్తినిచ్చిన వైనం

మారేడుపల్లి : ఎన్నో ఆశలు.. ఆర్భాటాల మధ్య అన్ని హంగులతో రెండు కుటుంబాల మధ్య పెండ్లి సంబంధం కుదుర్చుకున్నాయి. బాజాభజంత్రిలతో పెండ్లి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో పెండ్లి పత్రికలో పేర్ల విషయంలో చిన్న వాగ్వివాదం మొదలై.. ఒక్కసారిగా ఆగ్రహం కట్టలు తెంచుకుంది… అంతలోనే విషాధం.. రక్తపాతంతో తడిసిన నేల.. పెండ్లి పత్రికలో పేర్ల విషయంలో కత్తిపోట్ల ఘటన దారి తీసిన సంఘటన సికింద్రాబాద్ తుకారాంగేట్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో చోటు చేసుకుంది. వివరాలలోకి వెళ్తే… మూడు రోజుల క్రితం చంద్రశేఖర్‌నగర్‌కు చెందిన సురేష్, సుష్మల వివాహం ఘనంగా జరిగింది. అయితే పెండ్లి పత్రికలో తమ పేర్లు ఎందుకు పెట్టలేదని పెళ్ళి రోజే సర్వేష్ బాలామణి కుటుంబ సభ్యులతో గొడవకు దిగారు.

ఈ గొడవలో సురేష్ సోదరి బాలమణిని దూషించారు. దీంతో బంధువులందరూ సర్థి చెప్పి పెళ్ళిలో గొడవ జరుగకుండా చూశారు. ఈ విషయాన్ని మరుసటి రోజు మాట్లాడుకుందామని చెప్పి పంపించారు. శుభకార్యాల నిమిత్తం బాలామణి తన కుటుంబ సభ్యులతో పెళ్ళికి వచ్చిన బంధువులను తీసుకొని ఆదివారం ఉదయం సర్వేష్ ఇంటికి వెళ్ళింది. ఈ క్రమంలో పెండ్లి పత్రిక పేర్ల విషయంలో మళ్లీ వాగ్వివాదం మొదలై.. ఒక్కసారిగా ఆగ్రహం కట్టలు తెంచుకొని సర్వేష్ (20) సోదరుడు శేఖర్ (25) వచ్చిన బంధువులపై రెచ్చిపోయాడు. ఆవేశంతో ఇంట్లోని సర్వేష్‌కు తల్లే కత్తి ఇచ్చిందని, ఆ కత్తితో తమపై విచక్షణ రహితంగా దాడి చేశాడని, సర్వేష్ చేతిలోని కత్తి తీసుకొని శేఖర్ సైతం దాడికి పాల్పడ్డడని బాధితులు చెప్పారు.

ఈ దాడిలో ఎస్. ప్రవీణ్ (30), నోముల పరుశురామ్ (35), డి. యాదగిరి (42), ఎస్. ప్రతాప్ కుమార్ (32)లు తీవ్రగాయాల పాలయ్యారు. ఈ గాయాలతో పోలీస్ స్టేషన్‌కు వచ్చిన బాధితుల దారి పొడువున, పోలీస్ స్టేషన్ సైతం రక్తం మరకలు కనిపించాయి. గాయాలతోనే తుకారాంగేట్ పోలీస్ స్టేషన్‌కు వచ్చి ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు వెంటనే బాధితులను వైద్యసేవల నిమిత్తం ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. పరారీలో ఉన్న నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఇందులో ఎస్ ప్రవీణ్, నోముల పరుశురామ్‌ల పరిస్థితి విషమంగా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు. ఈ మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

Family members were attacked with knife due to little reason