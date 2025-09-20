Saturday, September 20, 2025
Homeఎడిటోరియల్
ఎడిటోరియల్

మైసూరు ‘దసరా’కు ముస్లిం అతిథి

16
- Advertisement -
famous Dussehra celebrations
- Advertisement -

అంతర్జాతీయంగా ప్రాచుర్యం పొందిన మైసూరు దసరా ఉత్సవాలు సెప్టెంబర్ 22న ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ ఉత్సవాలను ప్రారంభించడానికి కన్నడ ముస్లిం రచయిత్రి, అంతర్జాతీయ బుకర్ ప్రైజ్ విజేత బాను ముష్తాక్‌ను కర్ణాటక కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆహ్వానించడం హిందూ మతోన్మాద రాజకీయ నేతలకు నచ్చడం లేదు. దీనిపై లేనిపోని వివాదాలను బిజెపి రెచ్చగొడుతోంది. కర్ణాటక కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం హిందూ ధర్మ సంస్కృతికి విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తోందన్న అపవాదులను అంటగడుతోంది. ఇటీవల కర్ణాటక కోస్తా లో ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం ‘ధర్మస్థలం’లో అనేక సంవత్సరాలుగా అత్యాచారం హత్యలకు గురైన వందలాది మంది మహిళల మృతదేహాలను ఖననం చేశారనే ఆరోపణలు దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసిన సంగతి తెలిసిందే.

దీనిపై సిట్ దర్యాప్తు సాగుతున్నప్పటికీ హిందూమత సంస్కృతి పైన, ఆ క్షేత్రం పైన తీవ్రమైన దాడిగా కాషాయనాథులు చిత్రీకరిస్తున్నారు.మైసూరు పాత రీజియన్‌లోని మద్దూరు టౌన్‌లో గణేశ్ నిమజ్జనం ఊరేగింపులో రెండు మత వర్గాల మధ్య చెలరేగిన ఘర్షణ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై బురద జల్లడానికి తోడయ్యింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ నెల 22న మైసూరు దసరా వేడుకలను ప్రారంభించడానికి కన్నడ ముస్లిం రచయిత్రి ముష్తాక్ సిద్ధం కావడం బిజెపి వర్గాల పుండుపై కారం చల్లినట్టు అవుతోంది. హిందూ సంప్రదాయ మూలాలున్న దసరా వేడుకలను ప్రారంభించే అర్హత ఆమెకు ఎక్కడుందని ప్రశ్నిస్తున్నాయి. ఆమె కుంకుమ, పసుపు ధరించి ప్రారంభ వేడుకలకు హాజరవుతారా? అని ఆమెను అడగాలనుకుంటున్నట్టు వాదిస్తోంది. గతంలో కన్నడ భాష సంస్కృతిపై ముష్తాక్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు.

కన్నడ భాషను భువనేశ్వరీ దేవి స్వరూపంగా మతోన్మాదంతో ఎలా అనువర్తింప చేస్తారని ఆమె హిందూ సంప్రదాయ వాదులను సూటిగా ప్రశ్నించారు. 2023 లో జనసాహిత్య సమ్మేళన్‌లో ముష్తాక్ చేసిన ప్రసంగాలపై కన్నడ సాహిత్య సమ్మేళన్ నిరసన వ్యక్తం చేసింది. తమ ప్యానెల్ నుంచి ముస్లిం రచయితలను బహిష్కరించింది. ఇప్పుడు ఆ సంఘటనలన్నీ బిజెపి తెరపైకి తెస్తోంది. రచయిత్రి ముష్తాక్ కేవలం హిందూమతోన్మాదం పైనే కాదు, దక్షిణ భారతంలోని ముస్లిం సమాజాల్లోని మహిళలు ఎదుర్కొనే మత, సామాజిక, రాజకీయ వివక్ష, హింసను తూర్పారపడుతూ ‘హార్ట్‌ల్యాంప్’ పేరుతో 19902023 మధ్యకాలంలో కన్నడ భాషలో ఆమె రాసిన కథలు సంచలనం కలిగించాయి.

ఈ కథలకు అంతర్జాతీయ బుకర్‌ప్రైజ్ లభించింది. ఈ కథలను ఆంగ్లంలోకి అనువదించిన దక్షిణ కర్ణాటక రచయిత్రి దీపాభస్తికి కూడా అంతర్జాతీయ బుకర్ ప్రైజ్ దక్కింది. మరి దీపాభస్తిని దసరా వేడుకలకు ఎందుకు పిలవలేదని కర్ణాటక ప్రభుత్వాన్ని బిజెపి ప్రశ్నిస్తోంది. ఈ నేపథ్యం లో మరింత లోతుకు వెళ్తే దసరా వేడుకలను ప్రారంభించడానికి ఆహ్వానం పొందిన మొదటి ముస్లిం ముష్తాక్ ఒక్కరే కాదు, 2017లో దివంగత రచయిత కెఎస్ నిస్సార్ అహ్మద్ అనే కన్నడ రచయిత ఆనాడు దసరా వేడుకలను ప్రారంభించారన్నది చారిత్రక వాస్తవం. అయితే ఇప్పుడు పనిగట్టుకుని ముష్తాక్‌పై బిజెపి తీవ్ర విమర్శల దాడికి కారణం కేవలం ఆమె మతం ఒక్కటే కాదు, సాహిత్యంలో ఆమె ప్రగతిశీల భావాలు, స్త్రీవాదం, మత రాజకీయాలపై ఆమె నిరసన గళం ఇవన్నీ బిజెపికి సింహస్వప్నంలా వెంటాడుతున్నాయి.

ముఖ్యం గా పితృస్వామ్య సంప్రదాయ ముసుగులకు వ్యతిరేకంగా ఆమె చేస్తున్న విమర్శలు బిజెపి చెవులకు శూలాల్లా గుచ్చుకుంటున్నాయి. మైసూరు దసరా వేడుకల్లో హిందూ సంప్రదాయ మూలాలు ఉన్నప్పటికీ కాలక్రమేణా అనేక మార్పులను సంతరించుకున్నాయి. 20 వ శతాబ్ది ప్రారంభంలోనే మైసూర్ వడయార్ రాజవంశ పాలన చివరి కాలం నుంచి వివిధ మతాల కళా సంస్కృతుల సమాహార వేదికలయ్యాయి. కర్ణాటక రాష్ట్ర అస్తిత్వ గుర్తింపు చిహ్నాలుగా, లౌకిక లక్షణాలతో మమేకం చేసే ప్రయత్నాలు జరిగాయి. ఆధునిక భావాలకు పట్టం కట్టిన నల్వాడి క్రిష్ణరాజ వడయార్ తన హయాంలో అనేక ప్రగతిశీల సంస్కరణలను తీసుకు వచ్చారు.

ఆనాడు దసరా వేడుకల్లో చివరి రోజు విజయదశమి పర్వదినాన ఏనుగుల అంబారీ స్వారీ ఊరేగింపులో తనకు అత్యంత నమ్మకస్తుడైన దివాన్ మీర్జా ఇస్మాయిల్‌ను తనతోపాటు పాలుపంచుకునే అవకాశం కల్పించారు. ఆనాడు దీనిని చాలా మంది వ్యతిరేకించినా దసరా వేడుకలు కేవలం ఒక మతానికే పరిమితం కాదన్న విశ్వజనీనతను వడయార్ నిరూపించారు. ప్రస్తుత వడయార్ రాజవంశస్థురాలు, మైసూరు రాజభవన సంప్రదాయ సంరక్షకురాలు ప్రమోద దేవి వడయార్ ఇప్పుడు బిజెపి లేవదీస్తున్న మత సంప్రదాయ దుమారంపై స్పందిస్తూ తమ రాజప్రాసాదంలో సంప్రదాయ పద్ధతిలోనే వేడుకలు నిర్వహిస్తున్నా అందరినీ కలుపుకుని వెళ్తామన్నారు.

మతపరమైన అంశానికి, లౌకిక పంథాకు మధ్య వ్యత్యాసాన్ని ఆమె స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించే దసరా వేడుకలకు, తమ రాజకుటుంబం నిర్వహించే వేడుకలకు ఎక్కడా సంబంధం లేదని తేల్చిచెప్పారు. అయినా సరే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నిర్వహించే దసరా వేడుకలను ‘హిందూ వ్యతిరేకం’గా చిత్రించడానికి బిజెపి సర్వశక్తులూ ఒడ్డుతుండడం విచిత్రమే. ముస్లిం ఆస్తుల నిర్వహణకు సంబంధించిన వక్ఫ్ బోర్డులో కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేక సంస్కరణలు తీసుకు వచ్చింది. వక్ఫ్ బోర్డు సభ్యుల్లో ముస్లింలే కాకుండా ఇతర హిందూ సభ్యులకు కూడా చోటు కల్పించింది. అలాంటప్పుడు దసరా వేడుకల్లో ముస్లింలు కూడా పాలుపంచుకునేలా అవకాశం కల్పించడంలో తప్పేమిటి? అన్న ప్రశ్న ఎదురవుతోంది.

Also Read : ఫిరాయింపు ఎంఎల్‌ఎలకు మళ్లీ నోటీసులు

- Advertisement -
Previous article
‘ఓజీ’ సినిమా ఫస్ట్ టికెట్ రూ. లక్ష పెట్టికొన్న అభిమాని
Next article
సూర్యాపేటలో ఏడుస్తుందని 12 నెలల కూతురిని నేలకేసి కొట్టిన తండ్రి

Related Articles

- Advertisement -

Latest News

జిఎస్టి తగ్గింపుతో ముందే దసరా, దీపావళి : చంద్రబాబు

అందంతో పిచ్చెక్కిస్తున్న హంసా నందిని

ప్రభుత్వం రాసిన లేఖ సిబిఐ ముందుంది: రామచందర్

మహిళలు వడ్డీ వ్యాపారుల వద్దకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు: భట్టి

బీబీ నగర్ లో భర్త ఆత్మహత్య… చెరువులో దూకి భార్య ఆత్మహత్యాయత్నం

భారతీయులకు షాక్ ఇచ్చిన ట్రంప్

రాజకీయాల్లో తొక్కుకుంటూ వెళ్లాల్సిందే: కవిత

సూర్యాపేటలో ఏడుస్తుందని 12 నెలల కూతురిని నేలకేసి కొట్టిన తండ్రి

‘ఓజీ’ సినిమా ఫస్ట్ టికెట్ రూ. లక్ష పెట్టికొన్న అభిమాని

కత్తితో భార్యను నరికి… పారిపోయిన భర్త

థ్రిల్లింగ్ సన్నివేశాలతో టీజర్

ఎపి విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్

కీలక రేసింగ్ సన్నివేశాల షూటింగ్‌లో..

మణిపూర్ లో ముష్కరుల దాడి… ఇద్దరు జవాన్లు మృతి

ట్రైలర్ వచ్చేస్తోంది

బంగ్లాదేశ్‌తో శ్రీలంక ఢీ

పెద్దారెడ్డి ఇంటి ముందు జెసి ప్రభాకర్ రెడ్డి హంగామా… తాడిపత్రిలో టెన్షన్ టెన్షన్

గుంటూరులో బోల్తాపడిన ట్రావెల్స్ బస్సు

ఓమన్‌పై టీమిండియా ఘన విజయం… మ్యాచ్ హైలెట్స్

వచ్చే నెలలో మోడీ, ట్రంప్ భేటీ

కండువా కప్పితే పార్టీ మారినట్లేనా

మావోయిస్టు పార్టీలో ముసలం!

తెలంగాణ నోట్లో ఆల్‌మట్టి

మైనారిటీల సంక్షేమానికి రెండు పథకాలు

ఫిరాయింపు ఎంఎల్‌ఎలకు మళ్లీ నోటీసులు

ఐఫోన్ కోసం బారులు..బారులు

శనివారం రాశిఫలాలు (20-09-2025)

నేటి నుంచి యధాతధంగా ఆరోగ్య సేవలు అందుబాటులోకి

12,452 పోలీసు ఉద్యోగాల భర్తీకి కసరత్తు..!

ప్రముఖ అస్సామీ గాయకుడు జుబిన్ గార్గ్ కన్నుమూత

మరో 474 పార్టీలు డిలిస్టు

మణిపూర్‌లో సాయుధ ముఠా కాల్పులు

సరదా కోసం ప్రాణాలు తీసుకోవద్దు:నటుడు అబ్బవరం కిరణ్

సిబిఐకి ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు…?

‘ఓజీ’ ప్రీమియర్‌కు తెలంగాణ సర్కార్ అనుమతి

శ్రీశైలం ఘాట్‌లో ఎలివేటర్ కారిడార్

ఇందిరా మహిళా శక్తితో పేదరికం నిర్మూలన:మంత్రి సీతక్క

అతి తెలివితో హరీష్ రావు ప్రకటన: ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి

అభివృద్ధి కోసం కాంగ్రెస్‌తో కలిసి పనిచేస్తున్నా: కడియం శ్రీహరి

బిసిలను మోసం చేసిన కాంగ్రెస్: తీన్మార్ మల్లన్న

© 2014 - 2023 Mana Telangana. All Rights Reserved.