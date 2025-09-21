Sunday, September 21, 2025
‘ఒజి’ టికెట్‌ను రూ.1.29 లక్షలు దక్కించుకున్న ఫ్యాన్

OG Movie
పవర్‌స్టార్ పవన్‌కళ్యాణ్ నటిస్తున్న లేటెస్ట్ చిత్రం ‘ఒజి’ (OG Movie). సుజీత్ దర్శకత్వంలో గ్యాంగ్‌స్టర్ డ్రామాగా ఈ చిత్రం రూపొందింది. భారీ అంచనాల నడుమ ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 25న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా టికెట్ విక్రయాలు ఆన్‌లైన్‌లో విక్రయిస్తున్నారు. హాట్‌కేకుల్లా ఈ టికెట్లు అమ్ముడుపోతున్నాయి. అయితే యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్‌లోని శ్రీనివాస థియేటర్‌లో ‘ఒజి’ చిత్రం బెనిఫిట్‌ షో టికెట్‌ని వేలం వేశారు. ఈ వేలంలో పవన్ అభిమానులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. లక్కారం గ్రామానికి చెందిన అభిమాని ఆముదాల పరమేశ్.. బెనిఫిట్ షో తొలి టికెట్‌ని ఏకంగా రూ.1,29,999కి దక్కించుకున్నాడు. వేలం పాట ద్వారా వచ్చిన డబ్బును జనసేన పార్టీకి విరాళంగా ఇవ్వనున్నట్లు అభిమానలు తెలిపారు.

