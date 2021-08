ఇప్పుడు ఆ విషయాలనే ఆలోచించాలి

అందాలతార శృతి హాసన్ మాటలు చాలా బోల్డ్‌గా ఉంటాయి. తాను ఓ సెలబ్రిటీని అనే విషయాన్ని ఆమె ఎక్కువగా పట్టించుకోకుండా తన మనసులో ఉన్న మాటలను చెప్పేస్తుంది. సహజంగా అయితే సెలబ్రిటీలు వారి వ్యక్తిగత విషయాలను బయటకు చెప్పేందుకు ఇబ్బంది పడతారు. కానీ శృతి హాసన్ తన లవ్.. బ్రేకప్.. ఇతర విషయాలు అన్ని కూడా బయటకు చెప్పేస్తుంది. సోషల్ మీడియాలో రెగ్యులర్‌గా అభిమానులతో టచ్‌లో ఉండే ఆమె మరోసారి తన మనసులో మాట చెప్పేసింది. శృతి హాసన్ ఆస్క్ మీ ఎనీథింగ్ అంటూ మరోసారి అభిమానుల ముందుకు వచ్చింది. ఆ సమయంలో ఆమె చాలా చాలా విషయాలను అభిమానులతో షేర్ చేసుకుంది. ఎప్పుడు లైవ్‌కు వచ్చినా కూడా ఆమెను అభిమానులు ప్రేమ, పెళ్లి విషయమై ప్రశ్నిస్తూ ఉంటారు.

తాజాగా కూడా ఒక అభిమాని శృతిహాసన్ పెళ్లి గురించి ప్రశ్నించడం జరిగింది. ఆ ప్రశ్నకు శృతిహాసన్ ఎప్పటిలాగే చాలా బోల్డ్‌గా సమాధానం చెప్పింది. “నేను పెళ్లి చేసుకునేందుకు ఆసక్తిగా లేను. నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను అనుకోవడం లేదు”అంటూ చెప్పేసింది. అయితే ప్రస్తుతం మనం ఈ సమయంలో ఈ పరిస్థితుల నుండి ఎలా బయట పడాలి. 2021 నుండి ఎలా బయట పడాలి అనే విషయాలను ఆలోచించాలంటూ చెప్పుకొచ్చింది ఈ బ్యూటీ. హీరోయిన్‌గా ప్రస్తుతం హిందీలో పలు సినిమాలు చేస్తున్న ఈ అమ్మడు తెలుగులో ప్రభాస్‌కు జోడీగా ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న సలార్ సినిమాలో నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే.

