విషం పెట్టి 23 నెమళ్లను చంపిన రైతు అరెస్టు

జైపూర్: పంటను నాశనం చేస్తున్నాయని ఓ రైతు 23 నెమళ్లకు విషం పెట్టి చంపిన సంఘటన రాజస్థాన్‌లోని బికనీర్‌లో చోటుచేసుకుంది. దీంతో సదరు రైతును అటవీ శాఖ అధికారులు అరెస్టు చేశారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం…. శెరునా గ్రామంలో దినేష్ కుమార్ అనే రైతు వ్యవసాయం చేస్తూ జీవనం సాగించేవాడు. తన పంటను నెమళ్లు నాశనం చేస్తున్నాయని కోపంతో పంట పొలంలో రైతు విషం కలిపిన పదార్థాలు పెట్టాడు. దీంతో 23 నెమళ్లు విషం కలిపిన పదార్థం తిని చనిపోయాయి. గ్రామస్థుల సమాచారం మేరకు అటవీ శాఖ అధికారులు అక్కడికి చేరుకొని నెమళ్ల కళేబరాలను శవ పరీక్ష నిమిత్తం వెటర్నరీ ఆస్పత్రికి తరలించారు. దినేష్ కుమార్ అరెస్టు చేసి రిమాండ్‌కు తరలించారు.

Farmer poisons 23 peacocks to prevent crop damage, recovered the carcass of 23 peacocks. The farmer Dinesh Kumar has been arrested,” said the forest dept