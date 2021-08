రక్తమోడిన రైతు!

గత నవంబర్ నుంచి సాగుతున్న రైతు ఉద్యమంలోని సహేతుకతను గుర్తించి ఆ మూడు కొత్త వ్యవసాయ చట్టాలకు సమాధి కట్టి నిజమైన ప్రజా పాలకులుగా నిరూపించుకోడానికి బదులు బిజెపి ఏలికలు అన్నదాతల తలలు పగులగొట్టించి తమ కసిని తీర్చుకుంటున్నారు. మొన్న శనివారం నాడు హర్యానాలోని కర్నాల్‌లో ఒక రైతు ఉద్యమకారుడిని పద్మవ్యూహంలో అభిమన్యుడిలా వొంటరిని చేసి పలువురు పోలీసులు లాఠీలతో చితకబాదిన దృశ్యం హృదయ విదారకంగా ఉంది. పాలకులు తమకు ఎదురైన ప్రతి నిరసన కంఠాన్నీ పోలీసు బలగాల ముష్కరంగా ప్రయోగంతో అణచివేస్తే సరిపోతుందని భ్రమిస్తారు. కాని అలా చేయడం వల్ల వాస్తవంలో ఆ నిరసనలు గోడకేసిన బంతిలా మరింత శక్తివంతంగా పైకి లేచి తమకు భరించరాని తలనొప్పిని తెస్తాయని వారికి తెలీదు.

హర్యానా ముఖ్యమంత్రి మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్ అధ్యక్షతన కర్నాల్‌లోని ఒక హోటల్‌లో జరిగే బిజెపి సమావేశం వద్ద నిరసన తెలపడానికి బయలుదేరిన రైతు ఉద్యమకారులను అడ్డుకోడానికి పోలీసులు ఈ కరకు లాఠీ ఛార్జీ జరిపారు. కనీసం 12 మంది రైతులను నెత్తురోడేటట్టు కొట్టారు. ఇటువంటి సందర్భాల్లో ఆందోళనకారులను బలవంతంగా వాహనాలెక్కించి తరలించుకుపోడం వంటి చర్యలకు మాత్రమే పోలీసులు పాల్పడుతుంటారు. ‘రైతుల తలలు పగలగొట్టండి’ అంటూ కర్నాల్ సబ్ డివిజనల్ మెజిస్ట్రేట్ ఆయుష్ శర్మ పోలీసులకు బిగ్గరగా ఆదేశాలిస్తున్న వీడియో ఒకటి వైరల్ కావడంతో హర్యానా ప్రభుత్వం ఉద్దేశపూర్వకంగానే వారిని చితకబాదించిందని బోధపడుతున్నది. అక్కడ బిజెపి జెజెపి (జననాయక్ జనతా పార్టీ) ఉమ్మడి ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉంది. జెజెపి మద్దతు మీద ఆధారపడి బిజెపి పాలిస్తోంది.

జెజెపి అధినేత, ఉప ముఖ్యమంత్రి దుష్యంత్ చౌతాలా ఈ లాఠీ ఛార్జీని తీవ్రంగా ఖండించారు. తలలు పగలగొట్టాలని ఆదేశించిన ఐఎఎస్ అధికారిపై చర్యలు తీసుకుంటామని ప్రకటించారు. రాష్ట్ర బిజెపి ఎక్కడ ఏ సమావేశం నిర్వహించినా అక్కడికి వెళ్లి నిరసనలు తెలిపే కార్యక్రమాన్ని రైతు ఉద్యమకారులు హర్యానాలో గత ఏడాదిగా కొనసాగిస్తున్నారు. శనివారం నాటి శృతిమించిన లాఠీ ఛార్జీతో పంజాబ్, హర్యానాలలో వారి ఉద్యమం తిరిగి ఉధృత రూపం దాల్చింది. ఆ రోజు ఆ ఘటన జరిగిన తర్వాత హర్యానాలోని అన్ని ప్రధాన రహదారులను, అనుబంధ రోడ్లను రైతులు 4 గం. పాటు స్తంభింప చేశారు. దేశ వ్యవసాయ రంగంలో భారీ ఎత్తున కార్పొరేట్ పెట్టుబడులకు తలుపులు బార్లా తెరుస్తూ ప్రధాని మోడీ ప్రభుత్వం 2020లో తీసుకొచ్చిన మూడు కొత్త చట్టాలను రైతులు ముఖ్యంగా పంజాబ్, హర్యానా, పశ్చిమ ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు చెందిన వారు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు.

ఈ మూడు చట్టాల్లో మొదటిది రైతు ఉత్పత్తుల వ్యాపార, వాణిజ్యాల (పెంపొందింప చేయడం, తగిన సౌకర్యాలు కల్పించడం) చట్టం 2020 కాగా, రెండోది ధరల హామీ, రైతు సేవలకు సంబంధించి రైతు సాధికారత, సంరక్షణ ఒప్పంద చట్టం 2020, మూడోది నిత్యావసర సరకుల (సవరణ) చట్టం 2020. ఈ మూడు చట్టాల ద్వారా ప్రస్తుతం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఆధ్వర్యంలో గల వ్యవసాయ మార్కెట్లు (మండీలు), కమీషన్ ఏజెంట్ల (పంజాబ్, హర్యానాలలో వీరిని ఆర్తియాలు అని పిలుస్తారు) వ్యవస్థను రద్దు చేసి రైతులు తమ ఉత్పత్తులను తాము కోరుకున్న ధరలకు దేశంలో ఎక్కడైనా అమ్ముకోడానికి తగిన స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణాన్ని కల్పించదలచామని ప్రభుత్వం నమ్మబలుకుతోంది. ఈ కొత్త చట్టాల ద్వారా కనీస మద్దతు ధర (ఎంఎస్‌పి) వ్యవస్థను రద్దు చేసి తమ భవిష్యత్తును కార్పొరేట్ శక్తుల దయాదాక్షిణ్యాలకు వదిలిపెట్టాలని ప్రభుత్వం తలపెట్టిందని, మొత్తం దేశ వ్యవసాయ రంగాన్ని కాంట్రాక్టు సాగు విధానం గుపెట్లోకి నెట్టివేయ దలచిందని రైతులు గట్టిగా భావిస్తున్నారు.

అందుచేత పూర్తిగా వీటికి సమాధి కట్టాల్సిందేన్న రాజీలేని డిమాండ్‌తో గత 10 మాసాలుగా ఢిల్లీ సరిహద్దుల్లో శాశ్వత నిరసన శిబిరాలు నిర్మించుకొని ఉద్యమిస్తున్నారు. ఈ మూడు చట్టాలతో పాటు విద్యుత్ సంస్కరణల బిల్లును కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉప సంహరించుకోవాలని వారు కోరుతున్నారు. దేశంలో గల అసంఖ్యాక చిన్న, మధ్య తరహా రైతాంగానికి తమ ఉత్పత్తులను తాము కోరుకున్న ధరలకు దేశంలో ఎక్కడైనా అమ్ముకునే స్తోమత ఉండదు. ప్రస్తుతం తమకు అందుబాటులో ఉండి ఆదుకుంటున్న వ్యవసాయ మార్కెట్, కమీషన్ ఏజెంట్ల వ్యవస్థను రద్దు చేయడమంటే తమ బతుకులను గాల్లో దీపాలుగా మార్చడమేనని వారు చేస్తున్న వాదన ఎంతో సమంజసంగా ఉంది. అయితే మన సువిశాల వ్యవసాయ రంగాన్ని దేశవిదేశాల్లోని సంపన్న శక్తుల దోపిడీ క్షేత్రంగా చేయాలనే ఉద్దేశంతో ప్రధాని మోడీ ప్రభుత్వం ఈ కొత్త చట్టాలను తెచ్చింది. ఈ విషయం ప్రపంచానికంతటికీ సుబోధకంగా తెలిసిపోయి తన పరుపు పోయిన తర్వాత కూడా అది వాటిని వెనక్కి తీసుకోకపోడమే ఆందోళనకరం.

