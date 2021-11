పోరాటం అసంపూర్ణం

శుక్రవారం నాడు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ చేసిన మూడు కొత్త వ్యవసాయ చట్టాల రద్దు ప్రకటనను స్వాగతిస్తూనే తమ ఉద్యమాన్ని విరమించుకోబోడం లేదని రైతు సంఘాలు స్పష్టం చేశాయి. అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న ఉత్తరప్రదేశ్‌లో వచ్చే మూడు నాలుగు మాసాల్లో పర్యటిస్తామని, జనవరి 26న దేశ వ్యాప్తంగా భారీ నిరసన ప్రదర్శనలు నిర్వహిస్తామని రైతు సంఘాలు ప్రకటించాయి. మొత్తం పంటలన్నింటికీ గిట్టుబాటు ధరలను హామీ ఇస్తూ ప్రత్యేక చట్టం చేయడం, ప్రతిపాదనలో వున్న విద్యుత్తు సవరణ బిల్లు ఉపసంహరణ జరిగే వరకు ఉద్యమాన్ని కొనసాగిస్తామని వివిధ రైతు సంఘాల కేంద్ర సంస్థ అయిన సంయుక్త కిసాన్ మోర్చ, భారతీయ కిసాన్ యూనియన్ ప్రకటించాయి. తమ ఉద్యమం ఆ మూడు వ్యవసాయ చట్టాల రద్దుకే పరిమితమైంది కాదని వారన్నారు. ఈ నెల 29 వ తేదీన మొదలు కానున్న పార్లమెంటు సమావేశాల్లో ఆ మూడు శాసనాల రద్దు నిర్ణయానికి ఆమోదం పొందే వరకు ఉద్యమం కొనసాగిస్తామని మొదట ప్రకటించిన రైతు నేతలు ఆ తర్వాత మద్దతు ధర, విద్యుత్తు బిల్లు ఉపసంహరణ డిమాండ్లను ముందుకు తెచ్చారు.

వాస్తవానికి ఈ రెండు డిమాండ్లు రైతు ఉద్యమకారులు మొదటి నుంచి ప్రస్తావిస్తున్నవే. ఈ రెండింటినీ సాధించుకోకపోతే రైతులకు నిజమైన మేలు జరగదు. ఆ మూడు చట్టాలను రద్దు చేయడం వల్ల వాటికి ముందున్న పరిస్థితి తిరిగి నెలకొంటుంది. అంతకు మించి రైతులకు ఎటువంటి ప్రయోజనం కలుగదు. ఇప్పటికీ మద్దతు ధర లేని పంటలు అనేకం ఉన్నాయి. అది వున్న వాటికి కూడా న్యాయమైన మద్దతు ధర లభించడం లేదు. రైతుకు బొత్తిగా గిట్టుబాటు కావడం లేదు. భార్యల పుస్తెలు సహా అమ్ముకొని, రుణాలు చేసి, ఇంటిల్లిపాదీ, కుటుంబమంతా కష్టపడి పండించే పంటలకు కనీసం సాగు వ్యయమైనా తిరిగి రాక ఆత్మహత్యలు చేసుకునే దుస్థితి కొనసాగుతున్నది. అందుచేత రైతు వ్యవసాయం కింద పెట్టే ఖర్చుకు తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి చేసే శ్రమ విలువను, భూమి అద్దెను కలిపి వచ్చే దానికి అందులోని సగం మొత్తాన్ని చేర్చి మద్దతు ధరను నిర్ణయించాలని ఎంఎస్ స్వామినాథన్ కమిషన్ 2006 అక్టోబర్‌లో చేసిన సిఫారసు అమలుకు నోచుకోలేదు. ఈ మద్దతు ధరను పంట కొనుగోలుదారులందరూ తప్పనిసరిగా రైతుకు చెల్లించేలా పకడ్బందీ చట్టం తీసుకు రావాలని రైతు ఉద్యమకారులు కోరుతున్నారు.

కనీస మద్దతు ధర సమస్యపై విస్తృతమైన కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తామని ప్రధాని మోడీ చేసిన ప్రకటనను కూడా వారు విశ్వసించడం లేదు. కమిటీ వేయడమంటే సమస్యను కలకాలం వాయిదా వేయడమే అనే అభిప్రాయం స్థిరపడిపోయిం ది. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం సిద్ధం చేసిన విద్యుత్తు సవరణ బిల్లు మొత్తం విద్యుత్తు పంపిణీని ప్రైవేటుపరం చేయడానికి ఉద్దేశించింది. అది అమల్లోకి వస్తే పేద, మధ్య తరగతి ప్రజలు, అణగారిన సామాజిక వర్గాలు వారు, చిన్న, సన్నకారు రైతులు ఎన్ని కష్టాలు పడవలసి వస్తుందో చెప్పనలవికాదు. చివరికి కిరసనాయిలు దీపాలను ఆశ్రయించవలసి వస్తుంది. చిన్న రైతులు వ్యవసాయానికి స్వస్తి చెప్పక తప్పదు. ఈ విద్యుత్తు బిల్లు చట్టమైతే ఇప్పుడు ప్రభుత్వాలు ఇస్తున్న సబ్సిడీలు అంతరించిపోతాయి. మొత్తం విద్యుదుత్పాదన, కొనుగోలు, పంపిణీ వ్యవస్థల భారాన్ని నేరుగా ప్రజల మీదికి నెట్టి వేయాలని కొత్త బిల్లు సంకలిస్తున్నది. దేశంలో ప్రజలందరూ కలిగిన వారైతే అలాగే చేయొచ్చు. కాని దేశ జనాభాలో సగానికి మించి, గట్టిగా చెప్పాలంటే మూడొంతుల మంది సరైన ఆహారం, ఇల్లు లేనివారే. ఇటువంటి చోట నిజమైన, సమ్మిళితమైన దేశాభివృద్ధిని సాధించాలంటే పేదలకు, సాధారణ రైతులకు విద్యుత్తును చవకగా, పరిమితమైన రేట్లకు అందించక తప్పదు.

వ్యవసాయ విద్యుత్తును ఉచితంగా ఇవ్వడం ప్రారంభించిన తర్వాతనే తెలుగునాట చిన్న రైతుల ముఖాలు విప్పారి వారు వ్యవసాయంలో సంపూర్ణంగా పాల్గొనగలుగుతున్నారు. పంటలను పుష్కలంగా పండించగలుగుతున్నారు. విద్యుత్తు పంపిణీ ప్రైవేటుపరమైతే బోరు బావులపై ఆధారపడి సాగవుతున్న అన్ని కమతాలకూ మీటర్లు వస్తాయి. అందులో చూపించిన మేరకు ఎప్పటికప్పుడు బిల్లులు చెల్లిస్తే గాని రైతు వ్యవసాయం చేయలేని పరిస్థితి దాపురిస్తుంది. ఇది బోరు బావుల మీద సాగవుతున్న అధిక శాతం పొలాలు బీడులుగా మిగిలిపోయే దుస్థితిని కలిగిస్తుంది. అందుకే రైతు ఉద్యమకారులు విద్యుత్తు బిల్లును ఉపసంహరించుకోవాలని కోరుతున్నారు. మన ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ ఈ డిమాండ్‌ను అందరికంటే ముందుగా ఎలుగెత్తి వినిపించారు. మద్దతు ధర చట్టాన్ని కూడా ఆయన డిమాండ్ చేస్తున్నారు. వీటి కోసం ఢిల్లీపై పోరాటం సాగిస్తున్నారు. అందుచేత ఆ మూడు చట్టాల ఉపసంహరణతో సమస్య సమసిపోడం లేదు.

Farmer unions have announced that they will hold protest on jan 26