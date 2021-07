సహకారంపై కేంద్ర పెత్తనం!

ప్రభుత్వం చేసేదల్లా ప్రజల కోసమేనని నమ్మలేం, ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం గత ఏడాది తీసుకొచ్చిన మూడు కొత్త వ్యవసాయ చట్టాల పట్ల పెల్లుబికిన రైతు నిరసనను దృష్టిలో పెట్టుకొని చూస్తే పాలకుల ఆలోచనలెప్పుడూ ప్రజల మంచికేనని గట్టిగా అనుకోలేము. ఆ చట్టాల అడుగుజాడల్లోనే తాజాగా కేంద్రంలో సహకార మంత్రిత్వ శాఖను నెలకొల్పారనే అనుమానాలు వెలువడుతున్నాయి. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గత మంగళవారం నాడు తన మంత్రివర్గంలో భారీ మార్పులు, చేర్పులు చేసినప్పుడు అందులో భాగంగా కేంద్రంలో సహకార శాఖను కొత్తగా నెలకొల్పారు. తన జోడీ, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షాకు అదనపు బాధ్యతగా దానిని అప్పగించారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల అధీనంలో ఉన్న సహకార ఉద్యమాన్ని అపహరించుకుపోడానికే కేంద్రం ఈ శాఖను సృష్టించిందని కాంగ్రెస్, కమ్యూనిస్టు పార్టీల నేతలు విమర్శిస్తున్నారు.

రాజ్యాంగం 7వ షెడ్యూల్‌ల్లోని 32వ నిబంధన ప్రకారం సహకార రంగం రాష్ట్రాల అదుపాజ్ఞల్లోనే ఉండాలని వారంటున్నారు. మహారాష్ట్ర, కేరళ, గుజరాత్, కర్నాటక, మధ్యప్రదేశ్, పశ్చిమ బెంగాల్, తమిళనాడు వంటి రాష్ట్రాల్లో రాజకీయ నాయకత్వం సహకార సంఘాల నుంచే బలం పుంజుకున్నదని ఈ రాష్ట్రాల్లోని సహకార సంస్థలు ఆర్థికంగా కూడా శక్తివంతంగా ఉన్నాయని వాటిని ఆ రాష్ట్రాల అదుపు నుంచి తప్పించి తన పెత్తనంలోకి తెచ్చుకోవాలని కేంద్రం వ్యూహం పన్నిందని ప్రతిపక్షాలు విమర్శిస్తున్నాయి. ఈ రాష్ట్రాల్లోని సహకార సంస్థలు ఎన్‌సిపి, కాంగ్రెస్, సిపిఐ(ఎం)ల అదుపులో ఉన్న సంగతిని కూడా వారు ప్రస్తావిస్తున్నారు. దేశంలో సహకారోద్యమాన్ని బలోపేతం చేయడం కోసమే కేంద్రంలో సహకార మంత్రిత్వ శాఖను ఏర్పాటు చేసినట్టు అమిత్ షా అంటున్నారు. వాస్తవంలో ఏమి జరుగుతుందో ఈ శాఖ అధికార పరిధి, విధి విధానాలు పూర్తిగా వెల్లడైన తర్వాత చెప్పవచ్చు.

దేశంలో సహకారోద్యమానికి బ్రిటిష్ వారి హయాంలోనే బీజాలు పడ్డాయి. స్వతంత్ర భారత దేశంలోనూ రైతులు, చేనేత కార్మికులు తదితర బలహీన వర్గాలు తమ ఉత్పత్తులకు తగిన గిరాకీ సాధించుకొని సహేతుకమైన ధరలు పొందడానికి సహకారోద్యమాన్ని ఆశ్రయించారు. ఈ సంఘాల నిర్వహణ బాధ్యతను తీసుకున్న నాయకుల స్వార్థక్రీడ వల్ల ఈ ఉద్యమం దెబ్బతిన్న మాట వాస్తవం. అయినప్పటికీ కొన్ని రాష్ట్రా ల్లో ఈ సంస్థలు గణనీయమైన విత్త బలంతో ఆరోగ్యవంతంగా నడుస్తున్నాయి. సభ్యులకు రుణ సహకారమందిస్తూ అవసరాల్లో ఆదుకుంటున్నాయి. గ్రామీణ స్థాయిలో ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘాలు (పిఎసిఎస్‌లు), జిల్లా స్థాయిలో కేంద్ర సహకార బ్యాంకులు (డిసిసిబిలు), రాష్ట్ర స్థాయిలో రాష్ట్ర సహకార బ్యాంకులు (ఎస్‌సిబిలు) అలాగే పట్టణ సహకార బ్యాంకులు (యుసిబిలు), సహకార పరపతి సంఘాలు కూడా ఉన్నాయి.

నాబార్డ్ 20192 వార్షిక నివేదిక ప్రకారం దేశంలో 95238 ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార బ్యాంకులు, 363 జిల్లా కేంద్ర సహకార బ్యాంకులు, 33 రాష్ట్ర సహకార బ్యాంకులు ఉన్నాయి. రాష్ట్ర సహకార బ్యాంకుల వద్ద రూ. 6104 కోట్ల మూలధన విత్తం, రూ.13539 కోట్ల మేరకు డిపాజిట్ల ధనం ఉంది. అలాగే జిల్లా కేంద్ర సహకార బ్యాంకు ల వద్ద రూ. 2144 కోట్ల మూలధనం, రూ. 378248 కోట్ల మేరకు డిపాజిట్లు ఉన్నాయి. రైతులకు స్వల్ప కాలిక పంట రుణాల కింద జిల్లా బ్యాంకులు రూ.300034 కోట్ల మేరకు అప్పులిచ్చాయి. సుగర్, స్పిన్నింగ్ మిల్లుల వంటి వ్యవసాయాధార పరిశ్రమలను ప్రోత్సహించడానికి ఉద్దేశించిన రాష్ట్ర స్థాయి సహకార బ్యాంకులు రూ. 148625 కోట్ల మేరకు రుణాలిచ్చాయి. ఈ విధంగా దేశంలో సహకార వ్యవస్థ ఎంత చెడినా ఎంతో కొంత బలంగానే ఉంది. అదే సమయంలో రాజకీయ నాయకుల పట్టు ప్రాబల్యాలకు సహకార సంస్థలు పునాది బలాన్ని సమకూరుస్తున్నాయి.

వీటికి ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా జరిగే ఎన్నికల ద్వారా కింది స్థాయి నాయకులు తయారవుతున్నారు. వారు పెద్ద నాయకులుగా పరిణతి చెందుతున్నారు. రాష్ట్ర, కేంద్ర రాజకీయాల్లో ప్రముఖులుగా చోటు సంపాదించుకుంటున్నారు. మహారాష్ట్ర శాసన సభలోని కనీసం 150 మంది సభ్యులకు సహకార సంఘాలతో సంబంధాలున్నాయి. ఎన్‌సిపి అధినేత శరద్ పవార్, ఆయన బంధువు మహారాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్‌లు సహకార ఉద్యమం నుంచే వచ్చారు. ఆ రాష్ట్రంలోని సహకార సంస్థలపై ఎన్‌సిపి, కాంగ్రెస్ పార్టీల పట్టు ఇప్పటికీ కొనసాగుతున్నది. రాష్ట్రాల చట్టాల కింద, వాటి అదుపాజ్ఞల్లో కొనసాగుతున్న సహకార సంస్థలను కేంద్రం స్వాధీనం చేసుకోడంలో వాటి వద్ద గల అపార ధనం మీద దృష్టి, ప్రతిపక్షాల రాజకీయ మూలాలను దెబ్బ తీయాలనే వ్యూహం కనబడుతుందన్న విమర్శను కొట్టి పారేయలేము. ఇది దేశ ఫెడరల్ నీతిని కూడా బలి తీసుకుంటుంది. రాష్ట్రాల చేతుల్లోని ప్రతి ప్రధానమైన రంగాన్ని స్వాధీనం చేసుకు నే ధోరణి కేంద్రంలో ప్రబలడం వికేంద్రీకృత ప్రజాస్వామ్యానికి తీవ్రమైన హాని కలిగిస్తుంది.

