మా ఉద్యమాన్ని కరోనా కూడా ఆపలేదు

అన్ని ముందస్తు జాగ్రత్తలూ తీసుకుంటున్నాం

రైతు నేతల స్పష్టీకరణ

న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో రోజురోజుకు కరోనా కేసులు విపరీతంగా పెరుగుతున్నప్పటికీ కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకు వచ్చిన సాగు చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా నాలుగు నెలలకు పైగా ఢిల్లీ సరిహద్దుల్లో ఆందోళన చేస్తున్న రైతులు మాత్రం కరోనాకు తాము ఎంతమాత్రం భయపడబోమని, తమ ఆందోళనను కొనసాగిస్తామని స్పష్టం చేస్తున్నారు. గత నాలుగు నెలల కాలంలో రైతులు ఎన్నో సమస్యలకు తమదైన రీతిలో పరిష్కారాలు కనుగొన్నారు. చలికాలంలో చలిని తట్టుకునేందుకు తగినన్ని ఉన్ని దుస్తులు ఉండేలా చూసుకున్నారు. అలాగే వర్షాకాలంలో తమ బెడ్స్ ఎత్తును పెంచుకున్నారు. ఇప్పుడు వేసవి వేడిని తట్టుకోవడానికి పక్కా గృహాలను నిర్మించుకోవడంతో పాటుగా ఎసిలు, కూలర్లు, ఫ్యాన్లు లాంటివి ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు. ఇన్ని రోజులుగా ఉద్యమ సమయంలో కరోనాతో సహజీవనం చేసిన తమకు ఇప్పుడు సెకండ్ వేవ్‌ను ఎదుర్కోవడం పెద్ద కష్టమేమీ కాదని రైతులు అంటున్నారు.

అంతేకాదు ఇందుకోసం కొన్ని ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నామని కూడా చెప్తున్నారు. ‘మాస్కులు తప్పనిసరిగా ధరించడం, తరచూ చేతులను శుభ్రం చేసుకోవడంలాంటి ఆవశ్యకతల గురించి సింఘు సరిహద్దువద్ద వేదికపైనుంచి మైకుల్లో ప్రకటనలు చేస్తున్నాం. అలాగే కరోనా టీకా తీసుకునేలా వారిని ప్రోత్సహిస్తు న్నాం.’ అని ఆలిండియా కిసాన్ సభ పంజాబ్ విభాగం ఉపాధ్యక్షుడు లఖ్‌బీర్ సింగ్ చెప్పారు. ఢిల్లీ చుట్టుపక్కల రైతులు అందోళన చేస్తున్న ప్రదేశాల్లో పదుల సంఖ్యలో హెల్త్ క్య్యాంపులు ఏర్పాటు చేసుకున్న నేపథ్యంలో ఎవరికైనా జ్వరం, ఊపిరి తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది లాంటి కొవిడ్ తరహా లక్షణాలు కన్పిస్తే వెంటనే వైద్యులు వారికి చికిత్స అందిస్తారు. అవసరమైతే ఆస్పత్రుల్లో చేర్పించడం, లేదా వారం పదిరోజులు ఊరికి పంపించడమో చేస్తారు’ అని భారతీయ కిసాన్ యూనియన్( డకౌండా) ప్రధాన కార్యదర్శి జగ్‌మోహన్ సింగ్ చెప్పారు.

రైతులు కొవిడ్ పట్ల కాస్త భయంగానే ఉన్నప్పటికీ, ఆందోళన చేస్తున్న ప్రాంతాలు ఏవీ కూడా కొవిడ్ హాట్‌స్పాట్‌లుగా మారలేదని, అందువల్ల రైతుల వైఖరిలో ఎలాంటి మార్పూ లేదని స్వరాజ్ ఇండియా అధ్యక్షుడు యోగేంద్ర యాదవ్ చెప్పారు. ‘మీరు చూసినట్లయితే ప్రతి చోటా డాక్టర్లు, క్లినిక్‌లు కనిపిస్తాయి. వాళ్లు కొవిడ్ పరీక్షలు చేయడం లేదు కానీ ఎవరికైనా జ్వరం లాంటివి వస్తే వారికి వెంటనే తగు నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఎందుకంటే వాళ్లంతా క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్లే’ అని ఆయన అన్నారు. అంతేకాదు కొందరికి ఆస్పత్రులున్నాయని అన్నారు. మాస్కులు ధరించడం, చేతులు శుభ్రం చేసుకోవడం లాంటి వాటిని రైతులు అలవాటు చేసుకుంటున్నారని ఆయన అంటూ. రైతులు కూడా సాధారణ భారత పౌరుల్లాంటి వాళ్లేనని, మిగతా వాళ్లలాగే వారిలో కూడా జాగ్రత్తగా ఉండడం, అజాగ్రత్త రెండూ ఉంటాయని యాదవ్ చెప్పారు.

అయితే గతంలో కొవిడ్ కేసుల భయంతో షమీన్ బాగ్ ఆందోళనను విరమించుకున్నట్లుగా తమ ఆందోళనను కూడా విరమించుకోవలసి వస్తుందేమోనన్న భయం అంతర్గతంలో రైతుల్లో ఉంది. అయితే అప్పటికి, ఇప్పటికీ పరిస్థి తి వేరని యాదవ్ అంటున్నారు. అప్పుడు కరోనా వైరస్ గురించి పెద్దగా అవగాహన లేకపోవడంతో ప్రభుత్వం దాన్ని ఆయుధం గా ఉపయోగించి ఆందోళనను భగ్నం చేసిందని, ఇప్పు డు అది వీలు పడదని ఆయన అన్నారు. అదే నిజమైతే బిజెపి బెంగాల్‌లో ఇంత భారీ ర్యాలీలను ఎలా నిర్వహిస్తుందని ఆయన ప్రశ్నిస్తూ, ఒక వేళ అలా చేస్తే, ప్రభు త్వం హిపోక్రసీయే బైటపడుతుందని యాదవ్ అన్నారు. రైతులు కరోనా వైరస్ సోకుతుందని భయపడుతున్నారా అని పరంజిత్ సింగ్ అనే రైతు నేతను ప్రశ్నించగా, ‘మాకు ఇంకో దారి ఏముంది’ అని ఆయన ఎదురు ప్రశ్నించారు. అంతేకాదు, తమ జీవితాలు ఇప్పటికే ప్రమాదంలో ఉన్నాయన్నారు ‘మేము చలికి, వడగాడ్పులకు కూడా భయపడ్డాం. ఇప్పుడు దీనికి కూడా అంతే’ అని అన్నారు.

