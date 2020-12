సాగు చట్టాలు రద్దు చేయాల్సిందేనని ఆందోళనకారుల పట్టు

ప్రభుత్వ భోజనాన్ని తిరస్కరించిన రైతు ప్రతినిధులు

ఎనిమిదవ రోజుకు చేరిన చలో ఢిల్లీ

సమస్యలపై సానుకూలంగా స్పందిస్తామన్న ప్రభుత్వం

రేపు మరో దఫా చర్చలు

చర్చలు ముగిసినట్టేనంటూ రైతు నేతల నినాదాలు

న్యూఢిల్లీ : కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉద్యమ పంథాలో ఉన్న రైతాంగం మధ్య చర్చల ప్రక్రియలో ప్రతిష్టంభన నెలకొంది. గురువారం ముగ్గురు కేంద్ర మంత్రులు, రైతుల ప్రతినిధులతో విజ్ఞాన్‌భవన్‌లో జరిగిన రెండో దఫా చర్చలు ఎటువంటి పరిష్కారం లేకుండా అసంపూర్తిగా ముగిశాయి. తిరిగి శనివారం చర్చలు జరపాలనేదే ప్రస్తుత నిర్ణయంగా మారింది. గురువారం నాటి చర్చలు విఫలం కావడంతో సమస్యపై పతిష్టంభన మరింత బిగుసుకుంది. ఓ వైపు దేశ రాజధాని సరిహద్దులలో చలికాలపు రాత్రుల మధ్య వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన రైతులు వచ్చి నిరసనల గళం విప్పుతున్న దశ గురువారంతో ఎనిమిదో రోజుకు చేరుకుంది. కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా, వ్యవసాయ మంత్రి నరేంద్ర సింగ్ తోమర్, రైల్వే మంత్రి పీయూష్ గోయల్‌తో కూడిన కేంద్ర బృందానికి మధ్య గురువారం దాదాపుగా ఎనిమిది గంటల పాటు ఎడతెరిపి లేకుండా సంప్రదింపులు జరిగాయి.

ఈ మధ్యలో ప్రభుత్వం రైతు సంఘాల ప్రతినిధులకు భోజనం, తేనీటికి ఆహ్వానించినా వాటిని తిరస్కరించారు. తమకు సమస్యపై చర్చలు, తగు పరిష్కారం ముఖ్యమని తేల్చిచెప్పారు. అయితే రైతులు వెలిబుచ్చుతున్న అంశాలలో తలెత్తే సముచిత విషయాలపై కేంద్రం సానుకూల స్పందన ఉంటుందని ఈ సందర్భంగా మంత్రుల బృందం 40 మంది రైతుల నేతలకు తెలియచేశారు. నూతన వ్యవసాయ చట్టాలు తమ జీవనోపాధికి గండికొట్టేలా ఉన్నాయని, ఇవి కార్పొరేట్ల అనుకూల పాచికలు అవుతున్నాయని రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. తమ సమస్యల పరిష్కారానికి తక్షణం పార్లమెంట్ ప్రత్యేక భేటీ ఏర్పాటు చేయాలి. ఇందులో చట్టాలను రద్దు చేస్తున్నట్లుగా తక్షణమే జాతికి తెలియచేయాల్సి ఉందని రైతు సంఘాల ప్రతినిధులు కేంద్రానికి స్పష్టం చేశారు. మంగళవారం తొలి దఫా చర్చలు జరిగాయి. ఒక్కరోజు విరామం తరువాత గురువారం మలి దశ చర్చలు జరిగినా ఫలితం లేకుండా పోయింది.

చట్టాలలో పలు లోపాలు ఉన్నాయని, ఇవి తమకు భారంగా మారుతాయని రైతులు తేల్చిచెపుతున్నారని కేంద్రానికి నేతలు తెలిపారు. ప్రభుత్వం రైతుల మౌలిక క్షేత్రస్థాయి సమస్యలను వారి మనోగతాన్ని అర్థం చేసుకోకుండా సెప్టెంబర్‌లో హడావిడిగా పార్లమెంట్‌లో వీటికి ఆమోద ముద్ర వేయించుకుందని రైతు నేతలు విమర్శించారు. ప్రభుత్వం తరఫున బృందానికి వ్యవసాయ మంత్రి తోమార్ సారథ్యం వహించారు. ఇప్పటికైతే చర్చలు అసంపూర్తిగా మిగిలాయని తరువాతి భేటీ శనివారం మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు జరుగుతుందని తరువాత వ్యవసాయ మంత్రి తోమార్ విలేకరులకు తెలిపారు. సమమాభావంతో గురువారం నాటి చర్చలలో తుది ఫలితం సరైన పరిష్కారం దక్కలేదని ప్రభుత్వ వర్గాలు ఓ ప్రకటన వెలువరించాయి. శనివారం నాటి చర్చలను నిర్థారించాయి.

మా వైపు నుంచి చర్చలు ముగిసినట్లే నినాదాల నడుమ రైతు నేతలు

సమావేశ స్థలి నుంచి రైతు సంఘాల ప్రతినిధులు నినాదాలు చేస్తూ బయటకు వచ్చారు. చర్చలు ఫలించలేదని, ప్రతిష్టంభన నెలకొందని తెలిపారు. అయితే ఇకపై తాము మరో దఫా చర్చలకు వెళ్లేది లేదని ఈ ప్రతినిధులలో కొందరు తేల్చిచెప్పారు. గురువారం నాటి చర్చలతో ఎటువంటి ఫలితం దక్కలేదని, ఇక తాము చర్చలకు తిరిగి వెళ్లడం వల్ల ప్రయోజనం ఏముంటుందని తెలిపారు. తమ వైపు నుంచి అయితే చర్చల ప్రక్రియ ముగిసినట్లే అని , తమ నేతలు ప్రభుత్వ వైఖరికి నిరసనగా ఇకపై భేటీకి వెళ్లకూడదని అనుకున్నట్లు ఆలిండియా కిసాన్ సంఘర్ష్ కో ఆర్డినేషన్ కమిటీ ( ఎఐకెఎస్‌సిసి) ప్రతినిధి ప్రతిభా షిండే తెలిపారు. లోక్‌సంఘర్ష్ మోర్చా అధ్యక్షులు కూడా అయిన ప్రతిభా షిండే మహారాష్ట్ర, గుజరాత్ రైతులకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు.

ప్రభుత్వం నుంచి కనీస మద్దతు ధరల ప్రతిపాదన

గురువారం నాటి చర్చలలో కేంద్రం నుంచి తమకు కనీస మద్దతు ధరల (ఎంఎస్‌పి) సంబంధిత భరోసా, పంట సేకరణకు సంబంధించి పలు ప్రతిపాదనలు అందినట్లు మరో రైతు నేత కుల్వంత్ సింగ్ సంధూ తెలిపారు. వీటిపై తాము శుక్రవారం అంతర్గతంగా సమీక్షించుకుంటామని వివరించారు. దీని వల్ల శనివారం నాటి మరో దఫా చర్చల సందర్భంగా తమ వాదన విన్పించడానికి వీలేర్పడుతుందని సింగ్ చెప్పారు. ప్రభుత్వం ఈసారి గురువారం చర్చల దశలోనూ పదేపదే చట్టాలను సమర్థించుకుందని వెల్లడైంది. మూడు చట్టాల గురించి సంపూర్తిగా వివరణ ఇచ్చుకుంది. రైతాంగ సంక్షేమమే ప్రధాన ఉద్ధేశమని తేల్చిచెప్పింది. ఇప్పటి మంత్రుల బృందంలో కేంద్ర వాణిజ్య శాఖ సహాయ మంత్రి సోమ్ ప్రకాశ్ కూడా ప్రభుత్వం తరఫున పాల్గొన్నారు. ఆయన కూడా పంజాబ్‌కు చెందిన ఎంపినే.

భోజన విరామ సమయంలో మంత్రులు రైతు సంఘాల నేతలను భోజనానికి ఆహ్వానించారు. అయితే ఇందుకు వారు సమ్మతించలేదు. సింఘూ సరిహద్దుల నుంచి ఓ వ్యాన్‌లో ప్రత్యేకంగా తమకు అందిన భోజనాన్ని తీసుకున్నారు. ఈ సరిహద్దులలోనే వేలాది మంది రైతులు తిష్టవేసుకున్నారు. రైతు నేతలు చర్చల దశలో సర్కారు నుంచి అందించిన మంచినీటిని కానీ టీకానీ తీసుకోలేదని వెల్లడైంది. ఇప్పటికే కేంద్రం ప్రతిపాదించిన కమిటీ ఏర్పాటును రైతుల నేతలు తోసిపుచ్చారు. తమకు విందులు ఫలితం లేని చర్చలు పనికిరావని, తాము కోరేది సవ్యమైన పరిష్కార మార్గం అని రైతులు ఈ సందర్భంగా మంత్రులకు తేల్చిచెప్పారు. రైతులు ఓ వైపు రోడ్లపై పడిగాపులు పడి ఉంటే, కలోగంజో తింటున్నట్లు ఉంటే తాము ఇక్కడ భవనాలలో మంత్రుల వద్ద కూర్చుని విందులు ఆరగించలేమని, అందుకు సిద్ధంగా లేమని వారు తేల్చి చెప్పారని రైతు సంఘాల ప్రతినిధుల్లో ఒకరైన షిండే తెలిపారు. దేశ రాజధాని సరిహద్దులలో వారం పై రోజుల నుంచి ఇల్లూ వాకిళ్లు వదిలి నూతన చట్టాలకు నిరసనగా తమ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు.

