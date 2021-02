చక్కా జామ్ సక్సెస్

రోడ్లపై బైఠాయించిన అన్నదాతలు

పంజాబ్, హర్యానా, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాల్లో రహదారులపైకి లక్షలాది మంది

సాగు చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా మూడు గంటల పాటు హోరెత్తిన రోడ్లు

మూడు కేంద్రాల్లో ఇంటర్నెట్ సేవలు నిలిపివేత, ఢిల్లీలో డేగకళ్ల భద్రత

న్యూఢిల్లీ : కేంద్రం తీసుకువచ్చిన నూతన వ్యవసాయ చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాప్తంగా శుక్రవారం నాడు రైతులు చేపట్టిన ‘చక్కా జామ్’ ఒకటి, రెండు చోట్ల మినహా ప్రశాంతంగా జరిగింది. ఆయా రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాలు, పట్టణ కేంద్రాలతో పాటు జాతీయ రహదారులపై మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి 3గంటల వరకు రైతులు బైఠాయించి నిరసన వ్యక్తం చేశారు. మూడు గంటల పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వ వ్యతిరేక నినాదాలతో రహదారులు దద్దరిల్లాయి. రైతులకు పలు పార్టీలు, ప్రజా సంఘాలు కూడా మద్దతిచ్చాయి. కొన్ని శక్తులు అలజడి సృష్టించే అవకాశాలున్నాయన్న హెచ్చరికల నేపథ్యలో ఢిల్లీ, ఉత్తర్‌ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్‌లో ముందే ప్రకటించినట్లుగా చక్కా జామ్‌ను రైతు సంఘాలు నిర్వహించలేదు.

అవి మినహా మిగతా రాష్ట్రాల్లో రోడ్లను దిగ్భంధించారు. పంజాబ్, హర్యానా, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాల్లో లక్షలాది మంది రైతులు ట్రాక్టర్లతో రహదారులపైకి వచ్చారు. త్రివర్ణ పతాకాలు చేతపట్టుకుని సాగు చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా పెద్ద పెట్టున నినాదాలు చేశారు. ఢిల్లీలోని షాహీ మసీదు వద్ద భారీ ఎత్తున గుమిగూడిన రైతులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. బెంగళూరులోని పోలీసు స్టేషన్ ఎదుట నిరసనకు దిగన కొందరు రైతు నేతలను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.

కొన్ని చోట్ల జనజీవనానికి ఆటంక కలిగినప్పటికీ రహదారులపై ట్రాఫిక్ నెమ్మదిగా ముందుకు సాగింది. వేలాది మంది రైతులు ఢిల్లీ చుట్టుపక్కల రోడ్లపై కూర్చొని సాగు చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా నినదించారు. తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, కర్నాటక, తమిళనాడు, కేరళ, ప.బెంగాల్, మధ్యప్రదేశ్ సహా పలు ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో ప్రధాన రహదారులపై నిరసనకు దిగిన రైతులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. రోడ్లను దిగ్బంధించిన రైతులను పలు రాష్ట్రాల్లో పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. చక్కా జామ్‌కు కాంగ్రెస్ తన సంపూర్ణ మద్దతును ప్రకటించింది.

రాజధానిలో డేగకళ్ల భద్రత…

చక్కా జామ్ నేపథ్యంలో రాజధాని ఢిల్లీ యావత్ భద్రతా బలగాల కనుసన్నల్లో ఉంది. డ్రోన్ కెమెరాలు, పారామిలిటరీ బలగాల ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు రైతుల కదలికలను గమనిస్తూ పక్కా ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు. ముదు జాగ్రత్త చర్యగా ఢిల్లీలోని సుసమారు పది మెట్రో స్టేషన్లను మూసివేశారు. రైతు ఉద్యమ కేంద్రాలపై సింఘు, టిక్రీ, ఘాజీపూర్ సరిహద్దుల్లో ముందు జాగ్రత్త చర్యగా ప్రభుత్వం ఇంటర్నెట్ సేవలను నిలిపివేసింది. కేంద్ర హోంశాఖ ఆదేశాల మేరకు చర్యలు తీసుకున్నారు. రైతుల ట్రాక్టర్ పరేడ్ రోజున హింసాత్మక ఘటనల నేపథ్యంలో ఇంటర్నెట్ నిలిపివేసినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.

Farmers will not be blocking roads in Delhi, UP, UK