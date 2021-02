భారత రైతులకు మా మద్దతు

వాషింగ్టన్: భారతదేశపు వ్యవసాయ చట్టాలపై ఉద్యమిస్తోన్న రైతులకు అమెరికాకు చెందిన యువ పర్యావరణ హక్కుల ఉద్యమకారిణి గ్రేటా థన్‌బర్గ్ మద్దతు ప్రకటించారు. రైతుల ఉద్యమానికి సంఘీభావం ప్రకటిస్తున్నామన్నారు. రైతులు ఉద్యమిస్తున్నారు. శివార్లలో రైతులు పోలీసులు ఇతరుల మధ్య ఘర్షణాయుత వాతావరణం ఉంది. వాస్తవాలు వెలుగులోకి రాకుండా చేసేందుకే ఆయా ప్రాంతాలలో ఇంటర్నెట్‌ను రద్దు చేశారని భావించాల్సి వస్తోందని, దీనిని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవల్సి ఉంటుందని థన్‌బర్గ్ తెలిపారు. అంతర్జాతీయ స్థాయి పాప్ సింగర్ రిహానా నిరసన ట్వీటు తరువాత ఇతర ప్రముఖులు తమ స్పందనలు వెలువరించారు. రైతుల అణచివేత జరుగుతోందని తెలిపే ఓ వార్తా విశ్లేషణ ప్రతిని రిహానా తమ ట్వీట్‌కు జతపర్చారు. దీనిని ప్రాతిపదికగా చేసుకుని రైతుల ఉద్యమానికి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మద్దతు బలోపేతం అయింది.

ఇంటర్నెట్ కట్ చేస్తారా?

రైతుల సమాచార హక్కును కాలరాస్తారా? సమాచార వినిమయం జరగకుండా అడ్డుకుంటారా? సిఎన్‌ఎన్‌లో వచ్చిన వార్త గురించి ఏమంటారు? అంటూ థర్‌బర్గ్ ఘాటుగా స్పందించారు.

రైతులపై పారామిలిటరీ హింస కమలా హారిస్ మేనకోడలు మీనా

భారత్‌లో రైతులపై దౌర్జన్యం సాగుతోందని, అక్కడ పారామిలిటరీ హింసాకాండ సాగిస్తున్నారని, ఇంటర్నెట్ నిలిపివేశారని అమెరికాలాయర్ మీనా హారిస్ స్పందించారు. ఇటీవలే దేశ ఉపాధ్యక్షురాలైన కమలా హారిస్‌కు మీనా మేనకోడలు. ప్రపంచపు అతి పెద్ద పురాతన ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ఇటువంటి పరిణామాలు జరగడం నెల అంతకు మించిన కాలం నుంచే ఇటువంటివి జరుగుతున్నాయని, ఇప్పుడు ప్రజాస్వామిక ప్రక్రియపై మరింత దాడి జరిగిందని భావిస్తున్నట్లు వ్యాఖ్యానించారు. ఇండియాలో జరుగుతున్న ఇటువంటి పరిణామాలపై అంతా ఖండించాల్సి ఉందన్నారు. అంతకు ముందు రిహానా తమ ట్వీటులో ఇండియాలో జరుగుతున్న వాటిపై మనం ఎందుకు నోరువిప్పడం లేదని ప్రశ్నించారు.

తొమ్మిదేళ్ల పర్యావరణవేత్త కూడా

తొమ్మిదేళ్ల పర్యావరణ ప్రచారకర్త లిసిప్రియా కంగుజం కూడా రైతుల ఉద్యమానికి మద్దతు ప్రకటించారు. రైతులకు బాసటగా నిలుస్తారా? అంటూ అమెరికా హక్కుల నాయకురాలు గ్రేటాను కోరారు. రైతులు ఇప్పటికే పర్యావరణ మార్పులతో సతమతమవుతున్నారని, వారిని చట్టాలు బలిగొంటున్నాయన్నారు. ప్రపంచ స్థాయిలో ఎక్కడా లేని విధంగా రైతులు తమ ఆందోళనను సాగిస్తున్నారని, దీనిని అణచివేస్తున్నారని ఇండియా థన్‌బర్గ్‌గా పేరొందిన లిసి తెలిపారు. ఉగాండకు చెందిన మరో పర్యావరణవేత్త వనీసా నకటాకూడా రైతుల ఆందోళనకు మద్దతు వ్యక్తం చేశారు. వేలాది మంది రైతులు చలిలో నిద్రిస్తూ నిరసనలకు దిగుతున్నారని, వారికి ఓ ట్వీటుతో అయినా మద్దతుగా నిలుద్దామని తెలిపారు.

It’s no coincidence that the world’s oldest democracy was attacked not even a month ago, and as we speak, the most populous democracy is under assault. This is related. We ALL should be outraged by India’s internet shutdowns and paramilitary violence against farmer protesters. https://t.co/yIvCWYQDD1 pic.twitter.com/DxWWhkemxW

— Meena Harris (@meenaharris) February 2, 2021