వారిని జాతి వ్యతిరేకులనలేదు : అమిత్ షా

న్యూఢిల్లీ: నిర్బంధంలో ఉన్న ఒకప్పటి జమ్మూకశ్మీర్ రాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రులు ఫారుక్ అబ్దుల్లా, ఒమర్ అబ్దుల్లా, మెహబూబా ముఫ్తీలు జాతి వ్యతిరేకులని తను కానీ, ప్రభుత్వంలో మరెవరూ కానీ ఎప్పుడూ అనలేదని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా చెప్పారు. వారి విడుదలపై కేంద్రపాలిత ప్రాంత పాలనాయంత్రాంగం నిర్ణయం తీసుకుంటుందని, తను కాదని చెప్పారు. రెచ్చగొట్టే ప్రకటనలు చేసిన తర్వాతే వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్టు కేంద్రహోంమంత్రి చెప్పారు. మీడియా సంస్థ ఎబిపి గురువారం రాత్రి ఏర్పాటుచేసిన కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ అమిత్ షా ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

‘వారు చేసిన ప్రకటనలు చూడండి. ఆర్టికల్ 370ని ముట్టుకుంటే మొత్తం దేశం భగ్గున మండుతుంది వంటి ప్రకటనలు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలోనే వారిని కొంతకాలం నిర్బంధంలో ఉంచాలనే నిర్ణయం తీసుకున్నాం’ అని షా మీడియా మీట్‌లో చెప్పారు. అలాంటి ప్రకటనల కారణంగా ఆర్టికల్ 370పై పాకిస్థాన్‌కు చర్చించే అవకాశం వచ్చిందన్నారు. ‘కాంగ్రెస్‌తో సహా ప్రతి ఒక్కరూ వారి అరెస్టుల గురించి అడుగుతున్నారు.

ఆశ్చర్యకరమైన సంగతేమిటంటే… ఫారుక్ అబ్దుల్లా తండ్రి షేక్ అబ్దుల్లాను తమిళనాడులోని కొడైకెనాల్‌లో తాము 12 సంవత్సరాలు జైల్లో ఉంచిన సంగతిని కాంగ్రెస్ పార్టీ మరచిపోయింది. దేశవ్యాప్తంగా 60,000 మంది రాజకీయ నాయకుల్ని 19 నెలలపాటు ప్రతిపక్షం జైల్లో ఉంచిందని కూడా అమిత్ షా గుర్తు చేశారు. ‘మరి ఇప్పుడు వారు (కాంగ్రెస్ పార్టీ) ఆరు నెలలకే రకరకాల ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు’ అని అమిత్ షా 1975 1977 లో విధించిన ఎమర్జెన్సీని ప్రస్తావిస్తూ చెప్పారు.

Farooq, Omar and Mufti are not anti racist says Amit Shah