జైపూర్: ట్రైనీ ఐపిఎస్ ఆఫీసర్ తనపై అత్యాచారం చేశాడని కాబోయే భార్య అతడిపై కేసు పెట్టిన సంఘటన రాజస్థాన్‌లోని బికనేర్‌లో చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం…. గత రెండు సంవత్సరాల ఇద్దరం కలిసి సివిల్స్ ప్రిపేర్ అయ్యామని, అప్పటి నుంచి ప్రేమలో ఉన్నామని తెలిపింది. అతడు, తాను కలిసి ఒకే రూమ్‌లో కలిసి ఉన్నామని పేర్కొంది. ఇద్దరు ఒకే కులానికి చెందినవారమని, పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పడంతో అతడితో తాను శారీరక సంబంధం పెట్టుకున్నానని ఫిర్యాదులో పేర్కొంది. ఐపిఎస్ సెలక్ట్ అయిన తరువాత అతడు తనని పట్టించుకోవడంలేదని, పెళ్లి చేసుకోనని తనతో చెప్పాడని వివరించింది. ఆమె ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామని జోధ్‌పూర్ కమిషనర్ ప్రఫుల్లా కుమార్ తెలిపాడు. ప్రస్తుతం సదరు ఐపిఎస్ అధికారి హైదరాబాద్‌లో ట్రైనింగ్‌లో ఉన్నాడు.

Fiancée files rape complaint on Jodhpur trainee IPS, she was engaged to the ips aspirant from bikaner when he was preparing for the exam in Jodhpur