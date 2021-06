విలేకరి శంకర్ కుటుంబానికి రూ.4 లక్షల ఆర్థిక సాయం

జవహర్‌నగర్ : ఇటివల కరోనా వైరస్‌తో మృతి చెందిన జవహర్‌నగర్ నమస్తే తెలంగాణ విలేకరి శంకర్ కుటుంబానికి మంత్రి మల్లారెడ్డి ఆర్థిక సహాయం అందజేశారు. బుధవారం చెన్నాపురంలో మంత్రి మల్లారెడ్డి చేతుల మీదుగా శంకర్ కుటుంబ సభ్యులకు రూ.4లక్షల ఆర్థిక సహాయం అందజేశారు. మంత్రి తనయుడు మేడ్చల్ నియోజకవర్గ ఇంచార్జ్ చామకూర మహేందర్‌రెడ్డి రూ.1 లక్ష యాభైవేలు, మేయర్ కావ్య రూ.1 లక్ష, డిప్యూటీ మేయర్ రూ. 28 వేలు, ఇతర కార్పొరేటర్లు కలిసి మొత్తం రూ. 4 లక్షలు శంకర్ సతిమణీకి అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ… శంకర్ కుటుంబ సభ్యులకు ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉంటానని పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో నియోజకవర్గ ఇంఛార్జ్ మహేందర్‌రెడ్డి, డిప్యూటీ మేయర్ రెడ్డిశెట్టి శ్రీనివాస్, కార్పొరేటర్లు, ప్రెస్‌క్లబ్ కమిటీ సభ్యులు, పార్టీ నాయకులు పాల్గొన్నారు.

Financial assistance of Rs 4 lakh to the family of journalist