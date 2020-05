మాస్క్ ధరించకపోతే రూ.1000 ఫైన్

29 దాకా ప్రజా రవాణా బంద్ : ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్ : లాక్‌డౌన్, కొవిడ్ 19 నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తే రూ. వెయ్యి జరిమానా వేయనున్నట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. బహిరంగ ప్రదేశాల్లో మాస్క్ తప్పనిసరిగా వేసుకోవాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు. లేదంటే ఫైన్ వేస్తారు. ఈ మేరకు మే 29 దాకా లాక్‌డౌన్ పొడగింపు, కేంద్రం ప్రకటించిన వాటికి అనుగుణంగా రాష్ట్రంలోనూ సడలింపులకు సంబంధించిన ఉత్తర్వులను ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సోమేష్ కుమార్ గురువారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. రెడ్, ఆరెంజ్, గ్రీన్ జిల్లాల్లో దేశీయ, విదేశీ విమాన ప్రయాణాలకు అనుమతి లేదు. అలాగే ప్రజా రవాణా అంతరాష్ట్ర బస్సు సర్వీసులు, రాష్ట్రంలోనూ బస్సులు జిల్లాల్లో, ఒక జిల్లా నుంచి మరొక జిల్లాకు నడవవని పేర్కొన్నారు. మెట్రో రైల్ సర్వీసులు, అన్ని పాఠశాలలు, కళాశాలలు, కోచింగ్ సెంటర్లు కూడా పనిచేయవని తెలిపారు.

వైద్యులకు, పోలీసు సిబ్బంది, ప్రభుత్వం సూచించిన వారికి మినహా మరెవరి హోటల్స్‌లో సదుపాయం కల్పించరాదు. లాడ్జ్‌లు కూడా బంద్ ఉంటాయని స్పష్టం చేశారు. బార్లు, పబ్బులు, సినిమా హాల్స్, షాపింగ్ మాల్స్ , ఆట కేంద్రాలు, జిమ్ వంటివి యధాతథంగా మూసే ఉంటాయి. అన్ని మత కేంద్రాలలో ప్రార్థనా సమావేశాలను నిర్వహించరాదు. ఇక కర్ఫూ సమయంలో రాత్రి ఏడు గంటల నుంచి సాయంత్రం 7 గంటల వరకు అత్యవసర సేవలకు మినహా మిగతా వాటిని అనుమతి లేదని ఉత్తర్వుల్లో స్పష్టం చేశారు. ఇవి మినహా గ్రీన్, ఆరెంజ్ జోన్‌లలో మిగతా పనులకు అనుమతులు ఇచ్చారు. నిర్మాణ రంగానికి సంబంధించి గ్రామీణ ప్రాంతాలతో పాటు ఆరెంజ్, గ్రీన్ జోన్‌లలో అనుమతి ఇచ్చారు.

రెడ్ జోన్‌లో ఉన్న జిహెచ్‌ఎంసిలోనూ వలస కార్మికులు ఉన్నచోట నిర్మాణ రంగ పనులకు అనుమతి ఇచ్చారు. రెడ్ జోన్‌లలోనూ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ (సెజ్), ఎగుమతి ఆధారిత యూనిట్లు, ఇండస్ట్రీయల్ ఎస్టేట్స్, ఇండస్ట్రీయల్ టౌన్‌షిప్స్‌కు నిత్యావసరాలు, ఐటి, హార్డ్‌వేర్ వంటి ఉత్పత్తి సంస్థలకు భౌతిక దూరం పాటిస్తూ పనులు చేసుకోవాలని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు. ఇక రెడ్ జోన్‌లలో నిర్మాణ రంగానికి సంబంధించిన మెటిరీయల్ షాప్‌లకు, ఐటి కంపెనీలు 33 శాతం మంది పనిచేసుకునే వెసులుబాటు కల్పించారు. రెడ్ జోన్‌లలో బార్బర్, రెస్టారెంట్లు, స్పా, సెలూన్లు, క్యాబ్‌లు, ఆటోలకు కూడా అనుమతి లేదని స్పష్టం చేశారు. ఆ మేరకు జిల్లా కలెక్టర్లు, అధికారులు, పోలీసులు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని సిఎస్ ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు.

Fine for not wearing masks down to Rs 1000