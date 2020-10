హత్రాస్ వెళ్తున్న కేరళ పాత్రికేయుడుపై దేశ ద్రోహం కేసు..

లక్నో: ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని హత్రాస్‌కు వెళ్తున్న కేరళ పాత్రికేయునితోపాటు మరో ముగ్గురిపై ఉత్తర ప్రదేశ్ పోలీసులు దేశద్రోహం కేసు నమోదు చేశారు. వీరికి రాడికల్ గ్రూపు పాపులర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇండియా(పిఎఫ్)తో సంబంధాలు ఉన్నట్టు ఆరోపించారు. వీరు ఢిల్లీ నుంచి హత్రాస్ వెళ్తుండగా మధుర వద్ద సోమవారం అరెస్టు చేసి బుధవారం చట్టవ్యతిరేక కార్యకలాపాల నిరోధక చట్టం (యుఎపిఎ), దేశద్రోహం ఆరోపణలపై కేసు నమోదు చేశారు. అరెస్టయిన వారిలో జర్నలిస్టు సిద్దిక్ కప్పన్(41) కేరళ నుంచి వచ్చి ఢిల్లీ నిజాముద్దీన్ ఏరియాలో గత కొన్నేళ్లుగా ఉంటున్నారు. కేరళ వర్కింగ్ జర్నలిస్టుల యూనియన్ సెక్రటరీగా పనిచేస్తున్నారు. మళయాళం న్యూస్ వెబ్‌సైట్స్‌కు వార్తలు ఇస్తుంటారు.

ప్రస్తుతం ఆయన మధుర పోలీసుల కస్టడీలో ఉన్నారు. మిగతా వారిలో ముజఫర్‌నగర్‌కు చెందిన అతిక్ ఉర్ రెహమాన్, బహ్రయిచ్‌కు చెందిన మసూద్ అహ్మద్, మళపురానికి చెందిన సిద్దిక్, రాంపూర్‌కు చెందిన ఆలం ఉన్నారు. వీరందరికీ పిఎఫ్‌ఐ తోను, దాని అనుబంధ సంస్థ క్యాంపస్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇండియా (సిఎఫ్‌ఐ) తోను సంబంధాలు ఉన్నట్టు దర్యాప్తులో వెల్లడైందని ఇంకా దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని పోలీసులు చెప్పారు. వీరంతా భారీ కుట్రలో భాగంగా శాంతికి భంగం కలిగించేందుకు హత్రాస్ వెళ్తున్నారని పోలీస్‌లు తమ ఎఫ్‌ఐఆర్‌లో ఆరోపించారు.

