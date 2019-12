ముంబయి: మహారాష్ట్రలోని నవీ ముంబయిలో పుట్టిన రోజు వేడుకలలో ఓ బాలికతో ఐపిఎస్ అధికారి అసభ్యంగా ప్రవర్తించడంతో అతడిపై పోలీసులు ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేశారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం…. జూన్ 5న బాలిక తన స్నేహితులు, బంధువులు, కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి 17వ పుట్టిన రోజు వేడుకులు ఘనంగా జరుపుకుంది. బర్త్ డే కేక్ కట్ చేసిన అనంతరం ఆమె ముఖానికి బంధువులు, స్నేహితులు కేక్ పూశారు. కానీ ఐపిఎస్ అధికారి కేక్ తినిపించుకుంటూ ఆమెతో అసభ్యంగా పవర్తించాడు. ఆమె పెదాలను పదే పదే తాకుతూ కనిపించాడు. ఆ దృశ్యాలు వీడియో రూపంలో బయటకు రావడంతో కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఐపిసి 354, 506 సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామని డిఐజి నిశికాంత్ తెలిపాడు. పోస్కో చట్టం కింద కూడా కేసు నమోదు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయని పోలీసులు వెల్లడించారు.

FIR Registered on IPS Officer about Sexual assualt, IPS officer More is accused of molesting a teenager at her Birthday party six months ago.