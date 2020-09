లక్నో : ఉత్త‌ర‌ప్ర‌దేశ్‌ రాష్ట్రం ఆగ్రాలోని ఓ కెమిక‌ల్ ఫ్యాక్ట‌రీలో సోమవారం మ‌ధ్యాహ్నం భారీ అగ్నిప్ర‌మాదం చోటు చేసుకుంది. న‌గ‌రంలోని సికంద్రా ప్రాంతంలో ఈ ప్ర‌మాదం జ‌రిగిందని అధికారులు తెలిపారు. ప్రమాదం జరిగిన కెమికల్ ఫ్యాక్టరీకి సమీపంలోనే కూరగాయల మార్కెట్ ఉంది. మంటలను ఆర్పేందుకు అగ్నిమాపక సిబ్బంది ప్రయత్నిస్తోంది. ప్రమాదం జరిగిన ప్రాంతంలో దట్టంగా పొగలు అలుముకున్నాయి. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇంకా తెలియరాలేదు.

