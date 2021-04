ఢిల్లీలో భారీ అగ్నిప్రమాదం

న్యూఢిల్లీ : న్యూఢిల్లీలో గురువారం ఉదయం భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. దిల్షాద్‌‌ గార్డెన్‌లోని దామోదర్‌ పార్క్‌లో ఉన్న మహానగర్‌ టెలిఫోన్‌ నిగమ్‌ లిమిటెడ్‌ (ఎంటీఎన్‌ఎల్‌) కార్యాలయానికి సమీపలోని ఓ కార్మాగారంలో ఈ అగ్నిప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ అగ్నిప్రమాదంతో ఆ ప్రాంతమంతా దట్టమైన పొగలు కమ్ముకున్నాయి. అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను అదుపులోకి తెచ్చేందుకు యత్నిస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదంలో భారీ ఆస్తి నష్టం జరిగిందని, ఎటువంటి ప్రాణ నష్టం జరగలేదని తెలుస్తోంది. ఈ అగ్నిప్రమాదానికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు తెలియరాలేదు.

Delhi: Fire breaks out in a factory near MTNL office in Damodar Park, Dilshad Garden Industrial Area. 15 fire tenders are present at the spot. Details awaited. pic.twitter.com/k3sIWJAOcD

— ANI (@ANI) April 8, 2021