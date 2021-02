దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో భారీ అగ్నిప్రమాదం

న్యూఢిల్లీ : దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో శనివారం అర్థరాత్రి భారీ అగ్నిప్రమాదం జరిగింది,. ఢిల్లీలోని ఓఖ్లా పారిశ్రామిక ప్రాంతం ఫేజ్-2 సంజయ్‌నగర్‌లో కాలనీలో ఈ అగ్నిప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. భారీ ఎత్తున మంటలు చెలరేగి పెద్దఎత్తున ఆస్తి నష్టం జరిగింది. అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు. భారీ ఎత్తున ఆస్తినష్టం జరిగినప్పటికీ, ఎటువంటి ప్రాణ నష్టం జరగకపోవడంతో అధికారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగానే ఈ ప్రమాదం జరిగి ఉండొచ్చని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదంపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు పోలీసులు తెలిపారు.

Delhi: Fire broke out in Sanjay Colony, in Okhla Phase II area

Earlier visuals of the fire from the area https://t.co/QjaknqdADx pic.twitter.com/XpCs8Iy778

