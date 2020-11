ఘజియాబాద్ లో అగ్నిప్రమాదం

లక్నో : ‌యుపిలోని ఘజియాబాద్ జిల్లా దస్నా ప్రాంతంలో ఉన్న పారిశ్రామికవాడలో శుక్రవారం ఉదయం భారీ అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. ఈ అగ్ని ప్రమాదంలో ఎటువంటి ప్రాణ నష్టం జరగకపోవడంతో అధికారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. అయితే ఆస్తి నష్టం భారీగానే జరిగినట్టు తెలిసింది. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బంది వచ్చి నాలుగు ఫైరింజన్లతో మంటలను ఆర్పివేశారు. ఈ ప్రమాదానికి దారితీసిన కారణాలు తెలియరాలేదని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి విచారిస్తున్నట్టు పోలీసులు వెల్లడించారు.

Ghaziabad: Fire breaks out at a factory in Dasna. Four fire tenders are present at the spot. pic.twitter.com/ebhCzoxgpE

— ANI UP (@ANINewsUP) November 6, 2020