సిమ్లా: హిమాచల్‌ప్ర‌దేశ్ లో సోమవారం భారీ అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. సోల‌న్ జిల్లా బ‌డ్డి ఇండ‌స్ట్రియ‌ల్ ఏరియాలో జరిగిన ఈ ప్ర‌మాదంలో ఓ వ్యక్తి తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. ఫ్యాక్ట‌రీలోని సామగ్రి పూర్తిగా కాలిపోయింది. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను ఆర్పివేసింది. గాయపడిన వ్యక్తిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగానే ఈ ప్రమాదం జరిగి ఉండొచ్చని స్థానికులు చెబుతున్నారు. అయితే ఈ అగ్నిప్రమాదానికి దారితీసిన కారణాలపై దర్యాప్తు చేస్తున్నామని పోలీసులు తెలిపారు.

Himachal Pradesh: A fire broke out at a factory in Baddi industrial area of Solan district early morning today. "One person sustained injuries in the fire which has now been doused off. An investigation will be conducted to ascertain the cause of fire," says SP Rohit Malpani. pic.twitter.com/mmCAvFSVzj

— ANI (@ANI) December 7, 2020