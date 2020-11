విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ లో అగ్ని ప్రమాదం : రూ.2కోట్ల ఆస్తి నష్టం

విశాఖ : విశాఖ‌ స్టీల్ ప్లాంట్‌లో గురువారం ఉద‌యం అగ్నిప్ర‌మాదం చోటు చేసుకుంది. స్టీల్ ప్లాంట్‌లోని టీపీసీ-2లో ట‌ర్బైన్ ఆయిల్ లీక్ కావ‌డంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో 1.2 మెగావాట్ల విద్యుత్ మోటార్లు పూర్తిగా కాలిపోయాయని అధికారులు తెలిపారు. అగ్నిమాప‌క సిబ్బంది మంట‌ల‌ను అదుపు చేసింది. ఈ ప్ర‌మాదం కారణంగా రూ. 2 కోట్ల వ‌ర‌కు ఆస్తి న‌ష్టం జ‌రిగిన‌ట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. అగ్ని ప్రమాదానికి దారితీసిన కారణాలపై విచారణ చేస్తున్నామని అధికారులు చెప్పారు. ఈ ప్రమాదంలో ఎటువంటి ప్రాణ నష్టం జరగకపోవడంతో అధికారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

Andhra Pradesh: Fire breaks out at Visakhapatnam Steel Plant due to turbine oil leak in the 1.2-megawatt electric motor.

Visuals of fire being brought under control pic.twitter.com/VYyUbEZnq5

