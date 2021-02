ముంబై: మహారాష్ట్ర రాష్ట్రంలోని ముంబై మన్‌ఖుర్డ్ ప్రాంతంలో శుక్రవారం భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. తుక్కు గోదాములో భారీగా మంటలు చెలరేగాయి. ప్రస్తుతం మంటలు ఎగసిపడుతున్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో ఇప్పటివరకు ఎటువంటి గాయాలు, ప్రాణనష్టం సంభవించలేదని అధికారులు వెల్లడించారు. స్థానికుల సమాచారంతో హూటాహుటిన 19 ఫైర్ ఇంజన్లతో ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న చేరుకున్న సిబ్బంది మంటలను ఆర్పుతున్నారు. ఈ ప్రమాదంలో ఎంత ఆస్తినష్టం వాటిల్లిందనే విషయం ఇంకా తెలియాల్సిఉంది.

fire broke out at godown in Mankhurd area of Mumbai