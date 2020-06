గౌహతి‌: అసోంలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. రాష్ట్రంలోని తిన్సుకియా జిల్లాలో న్యాచురల్ గ్యాస్‌ ఉత్పత్తి చేసే ఆయిల్ ఇండియా లిమిటెడ్ బావిలో మంగళవారం మధ్యాహ్నం భారీ అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. బావిలో నుంచి పెద్ద ఎత్తున మంటలు చెలరేగుతున్నాయి. దీంతో ఆకాశాన్ని తాకేలా పెద్ద ఎత్తున పొగ వ్యాపించింది. మే 27 నుంచి అయిదో నెంబర్ బావిలో గ్యాస్ లీక్ అవుతున్న విషయం తెలిసిందే. దీంతో గ్యాస్ లీకేజీని కంట్రోల్ చేసేందుకు సోమవారం ఇక్కడికి వచ్చిన సింగపూర్‌ వెల్ కిల్లింగ్ నిపుణులు తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేశారు. అయితే, ఈరోజు భారీగా మంటలు చెలరేగాయి. ఈ సమయంలో సింగపూర్‌ నిపుణులు చమురు బావి వద్ద లేకపోవడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. భారీగా మంటలు ఎగసిపడుతుండడంతో పరిసర ప్రాంతాలకు కూడా మంటలు వ్యాపించే అవకాశం ఉంది. దీంతో రాష్ట్ర సిఎం సర్బానంద సోనోవాల్ అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు.

Fire broke out in Oil India well in Assam