ఢిల్లీలోని సిబిఐ భవనంలో అగ్నిప్రమాదం

న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని లోధి రోడ్డు ప్రాంతంలో ఉన్నసిజిఒ కాంప్లెక్స్‌లో ఉన్న సిబిఐ భవనం బేస్‌మెంట్‌లో శుక్రవారం అగ్ని ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఆ భవనంలోని అధికారులు, సిబ్బందినందరినీ అందులో నుంచి ఖాళీ చేయించారు. మంటలను ఆర్పేందుకుగాను ప్రమాద స్థలానికి ఎనిమిది అగ్నిమాపక వాహనాలను తరలించారు. ఇదివరలో జులై 8న కూడా ఇదే బిల్డింగ్‌లోని బేస్‌మెంట్‌లో ట్రాన్స్‌ఫార్మర్, ఏసి ప్లాంట్ రూమ్స్‌లో మంటలు చేలరేగిన విషయం ఇక్కడ గమనార్హం.

Delhi: Fire breaks out in the basement of the CBI building at CGO complex.

Fire tenders rushed to the spot. pic.twitter.com/Ub3chSyvkS

— TOI Delhi (@TOIDelhi) September 17, 2021