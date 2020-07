పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ప్రస్తుతం వేణు శ్రీరామ్ దర్శకత్వంలో ‘వకీల్ సాబ్’ చిత్రంలో నటిస్తున్నాడు. హిందీ హిట్ సినిమా ’పింక్’ రీమేక్‌గా రూపొందుతున్న ఈ చిత్రాన్ని దిల్ రాజు, బోణీ కపూర్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ‘వకీల్ సాబ్’ మేజర్ పార్ట్ షూటింగ్ పూర్తయింది. ఇక ఈ సినిమా సెట్స్ మీద ఉండగానే క్రిష్ దర్శకత్వంలో ఓ మూవీకి కమిట్ అయ్యాడు పవన్. పీరియాడికల్ మూవీగా తెరకెక్కనున్న ఈ చిత్రాన్ని ఏఎం రత్నం నిర్మించనున్నాడు. ‘విరూపాక్ష’ అనే టైటిల్ ప్రచారంలో ఉన్న క్రిష్ సినిమా ఇప్పటికే కొన్ని షెడ్యూల్స్ పూర్తి చేసుకుందని సమాచారం.

ఈ రెండు సినిమాలు త్వరగా పూర్తిగా చేసి తన కెరీర్‌లో 28వ చిత్రాన్ని హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు పవన్. ఈ చిత్రాన్ని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మాతలు చేయబోతున్నారని అధికారికంగా ప్రకటించారు. దీని ప్రకారమే ప్లాన్స్ వేసుకొని ‘వకీల్ సాబ్’ మిగతా భాగం షూటింగ్ వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేయాలని పవన్ భావించాడు. అయితే కరోనా మహమ్మారి కారణంగా ఈ రెండు సినిమాల షూటింగ్‌లు వాయిదా పడ్డాయి. ఇప్పటికే నాలుగు నెలలు గడిచిపోయింది.

కాగా పవర్ స్టార్ సినిమా నుంచి అప్‌డేట్ కోసం ఆయన అభిమానులు ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో త్వరలోనే పవన్ ఫ్యాన్స్ కోసం స్పెషల్ గిఫ్ట్‌లు సిద్ధమవుతున్నాయట. సెప్టెంబర్ 2న పవన్ కళ్యాణ్ బర్త్ డే సందర్భంగా ‘వకీల్ సాబ్’, క్రిష్ సినిమాల అప్‌డేట్స్ ఇవ్వడానికి ఫిల్మ్‌మేకర్స్ సిద్ధమయ్యాయట. పవన్ పుట్టిన రోజున ‘వకీల్ సాబ్’ టీజర్ తో పాటు క్రిష్ దర్శకత్వంలో రాబోతున్న సినిమా ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్ కానున్నాయని ఇండస్ట్రీ వర్గాల సమాచారం. ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో పవర్ స్టార్ బర్త్ డే ట్రెండ్ చేయాలని ఫ్యాన్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు.

First Look of Pawan Kalyan-Krish movie on Sep 2