హైదరాబాద్: ప్రముఖ నటుడు సుమంత్ అక్కినేని న‌టిస్తోన్న తాజా సినిమా ‘మ‌ళ్లీ మొద‌లైంది’. సుమంత్ కు జోడీగా నైనా గంగూలీ నటిస్తోంది. ఈ సినిమా ఫ‌స్ట్ లుక్ పోస్ట‌ర్ ను శుక్రవారం విడుద‌ల చేశారు. విడాకులు, రెండో పెళ్లి కాన్సెప్ట్‌తో ఈ సినిమా రూపొందుతోంది. ఈ సినిమా ఫ‌స్ట్ లుక్ ను డైరెక్ట‌ర్ టీజీ కీర్తి కుమార్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా డిజైన్ చేశారు. లైఫ్..ఆఫ్ట‌ర్..మ్యారేజ్ అంటూ మూడు డిఫ‌రెంట్ మూడ్స్ లో సుమంత్‌, నైనా బెడ్‌పై ఉన్న స్టిల్స్ ను పోస్ట‌ర్ లో చూపించారు. ఫ‌స్ట్ నైట్ లో సుమంత్‌, నైనా ద‌గ్గ‌రంగా ఉండ‌టం, సెకండ్ నైట్ లో సుమంత్ కాస్త డైలామాలో ఉన్న‌ట్టుగా క‌నిపించ‌డం, థ‌ర్డ్ నైట్‌లో ఇద్ద‌రూ దూర‌దూరంగా ఈ ఫస్ట్ లుక్ లో కనిపిస్తోంది. కే రాజ‌శేఖ‌ర్ రెడ్డి నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాకు అనూప్ రూబెన్స్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.

'Life after divorce is a different phase'

Presenting the first look poster of #MalliModalaindi.

🌟 Ing @iSumanth @NainaGtweets

📝 & 🎬 by @tgkeerthikumar

🎶 @anuprubens

🎥 @GRNSivakumar

✂ @PradeepERagav

Art @ArjunSurisetty

💵 #KRajashekarReddy #CharanTej

In #RedCinemas pic.twitter.com/dMqFIvK85Z

— BARaju's Team (@baraju_SuperHit) July 30, 2021