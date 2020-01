హైదరాబాద్: 2020 సంవత్సరంలో మొదటి చంద్ర గ్రహణం శుక్రవారం ఏర్పడనుంది. శుక్రవారం రాత్రి 10 గంటల 37 నిమిషాలకు ప్రారంభమై శనివారం తెల్లవారుజాము 2గంటల 42 నిమిషాల వరకు ఈ చంద్రగ్రహణం కొనసాగనుంది. భారత్ సహా పలుదేశాల్లో ఇవాళ చంద్రగ్రహణం కనిపించనుంది. ప్రస్తుత ఏడాదిలో ఆరు గ్రహణాలు ఏర్పడనున్నాయి. అందులో నాలుగు చంద్రగ్రహణాలు కాగా, మరో రెండు సూర్య గ్రహణాలు. ఇక ఈ ఏడాదిలో మొట్టమొదట ఏర్పడే గ్రహణం చంద్రగ్రహణ మని పరిశోధకులు పేర్కొంటున్నారు. జూన్ 5న, జూలై 5న, నవంబర్ 30న మరో మూడు చంద్రగ్రహణాలు సంభవించనున్నట్టు వారు తెలిపారు.

