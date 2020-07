151 ప్రైవేటు రైళ్లకు సిగ్నల్

న్యూఢిల్లీ : ప్రైవేట్ రైళ్లు దూసుకువచ్చేందుకు రంగం సిద్ధం అయింది. 2023 నాటికి ప్రైవేటు రైళ్లలో మొదటి దశ రైళ్లు పట్టాలపైకి వస్తాయి. 2027 నాటికి మొత్తం 151 ప్రైవేటు రైళ్లు నడుస్తాయి. ఈ మేరకు రైల్వే విభాగం తగు కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందించుకుంది. తొలిదశలో భాగంగా 12 ఇటువంటి రైళ్లు వస్తాయి. తరువాత ఆ మరుసటి ఆర్థిక సం వత్సరానికి మరో 45 రైళ్లు నడుస్తాయి. ఇప్పటివరకూ ఖరారు చేసుకున్న కార్చాచరణ ఇదని, మొత్తం మీద 2027 నాటికి 157ప్రైవేటు రైళ్లు నిర్వహణలోకి వస్తాయని వెల్లడించారు.

భారతీయ రైల్వే వ్యవస్థలోకి ప్రైవేటు సంస్థలు ప్రయాణికుల రైళ్లను నిర్వహించుకునేందుకు ఇప్పటికే సంకల్పించారు. ఈ నెలారంభంలోనే రైల్వేవిభాగం వివిధ కంపెనీల నుంచి 151 అధునాతన రైళ్ల నిర్వహణకు ప్రతిపాదనలను ఆహ్వానించింది. దేశవ్యాప్తంగా ఇవి వివిధ రూట్లలో నడుస్తాయి. ఈ ప్రాజెక్టుతో ప్రైవేటు సెక్టారు నుంచి దాదాపు రూ 30000 కోట్ల వరకూ పెట్టుబడులు వస్తాయి.

First set of private trains to be introduced by 2023