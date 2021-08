ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్, క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ సుకుమార్, రాక్‌స్టార్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ కాంబినేషన్ అంటే చాలు అభిమానులు ఊగిపోతారు. ఈ కాంబినేషన్‌కు ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ అలా ఉంది. సుకుమార్, అల్లు అర్జున్, దేవి కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన ఆర్య, ఆర్య 2 పాటలు ఇప్పటికీ మార్మోగుతూనే ఉంటాయి. పదేళ్ల తర్వాత ఈ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న సినిమా ‘పుష్ప’. శుక్రవారం ఐదు భాషల్లో ఈ సినిమా తొలి సింగిల్ విడుదలకానుంది. దీనికి సంబంధించిన టీజర్ ఇప్పటికే సంచలనం సృష్టించింది. ఈ పాటకు సంబంధించిన కొన్ని ప్రీ టీజర్స్‌ను కూడా ఇప్పటికే విడుదల చేశారు దర్శక నిర్మాతలు.

వీటికి సైతం మంచి స్పందన వస్తోంది. ముఖ్యంగా అల్లు అర్జున్ మేకోవర్ ఈ పాటలో హైలైట్‌గా నిలవనుంది. ఐదు భాషల్లో ఐదుగురు లీడింగ్ సింగర్స్ ఈ పాట పాడబోతున్నారు. తెలుగులో శివం, హిందీలో విశాల్ దడ్లాని, కన్నడంలో విజయ్ ప్రకాష్, మలయాళంలో రాహుల్ నంబియార్, తమిళంలో బెన్నీ దయాల్.. ‘దాక్కో దాక్కో మేక’ పాటను ఆలపించనున్నారు. మైత్రి మూవీ మేకర్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాలో అల్లు అర్జున్‌కు జోడీగా రష్మిక మందన నటిస్తోంది. రెండు భాగాలుగా ‘పుష్ప’ సినిమా రానుంది. పాన్ ఇండియా స్థాయిలో ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నాడు సుకుమార్. క్రిస్మస్ సందర్భంగా ఈ సినిమా విడుదల కానుంది.

