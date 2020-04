మునుపెన్నడూ లేని ఆర్థిక సంక్షోభం

ఈ కరోనా మహమ్మారి దారుణమైంది

2008 ఆర్థిక సంక్షోభం కంటే తీవ్రమైనది

ఆర్థికపరంగా వేగంగా చర్యలు అవసరం

జీవనోపాధిపై ప్రభావాన్ని తగ్గించగలగాలి

ఐఎంఎఫ్ ప్రతినిధి విటార్ గాస్పర్

వాషింగ్టన్: గతంలో 2008-09 సంవత్సరంలో సంభవించిన ఆర్థిక సంక్షోభం కంటే ఇప్పుడున్న కరోనా మహమ్మారి సంక్షోభం అత్యంత దారుణమైందని ఐఎంఎఫ్ (అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి) ప్రతినిధి విటార్ గాస్పర్ వ్యాఖ్యానించారు. ప్రస్తుత కరోనా సంక్షోభ పరిస్థితులను నివారించేందుకు ఆర్థికపరమైన ఉపకరణాలతో వేగవంతమైన చర్యలు ప్రభుత్వాలు చేపట్టాలని, జీవనోపాధిని దెబ్బతీయకుండా చర్యలు చేపట్టాలని ఆయన సూచించారు. ఇక్కడ ఐఎంఎఫ్, ప్రపంచ బ్యాంక్‌ల వార్షిక సమావేశంలో గాస్పర్ మాట్లాడుతూ, కోవిడ్19 మహమ్మారి బహుళ మార్గాల్లో ఆర్థిక వ్యవస్థలను దెబ్బతీసిందని అన్నారు. కరోనా వైరస్ వ్యాప్తితో సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడిందని, వైరస్ వ్యాపించకుండా ఉండాలంటే సామాజిక దూరం తప్పనిసరిగా పాటించాలని, దీని వల్ల కార్మికులు, అనేక కుటుంబాలు ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తోందని అన్నారు.

ప్రభుత్వం తగిన చర్యలు చేపట్టాలని, కరోనా వైరస్‌ను నియంత్రించే చర్యలతో పాటు ఉద్యోగాలకు రక్షణ, ఆదాయం, దివాలా తీయకుండా కంపెనీలకు సహాయం వంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని అన్నారు. ఇప్పటికే పలు దేశాలు ఆర్థిక పరంగా చర్యలు చేపట్టాయని, ప్యాకేజీలు ప్రకటించాయని, అవసరమైతే మరిన్ని చర్యలు చేపట్టేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాయని అన్నారు. కాగా ఈ సంక్షోభ కాలంలో ప్రపంచ ఆర్థిక వృద్ధి రేటు చూస్తే మూడు శాతం తగ్గుతుందని భావిస్తున్నారు. ఈ సమావేశంలోఐఎంఎఫ్ ప్రపంచంలో కొనసాగుతున్న కరోనా సంక్షోభం గురించి ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ప్రపంచమంతా దీనిని అధిగమించడం చాలా ముఖ్యం అని తెలిపింది.

దీనికోసం వైద్య సామాగ్రి ఎగుమతిని ఆపొద్దని ఐఎంఎఫ్ అన్ని దేశాలకు పిలుపునిచ్చింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంక్షోభం కారణంగా ప్రతి దేశంలో వైద్య వస్తువుల డిమాండ్ గణనీయంగా పెరిగింది. చాలా దేశాలు కూడా దాని కొరతతో పోరాడుతున్నాయి. వీటి ధరలు ఆకాశాన్నంటాయి. ఈ సమయంలో నకిలీని ఆపగల్గే శక్తి లేదు. ఈ విషయాలన్నింటిపై ఐఎంఎఫ్ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. కరోనా వైరస్ కారణంగా సర్జికల్ మాస్క్‌లు, వెంటిలేటర్లకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా అవసరం ఉంది. ప్రపంచీకరణ పరంగా ఈ అంటువ్యాధిని ఎదుర్కోవటానికి ఇది చాలా కష్టమైన సమయం అని ఐఎంఎఫ్ చీఫ్ ఎకనామిస్ట్ గీతా గోపీనాథ్ సమావేశానికి ముందు ఐఎంఎఫ్ ప్రధాన కార్యాలయంలో అన్నారు. ప్రజల ప్రయాణం నిలిచిపోగా, ప్రజలు పనికి వెళ్ళలేని పరిస్థితి, కర్మాగారాలు మూసివేశారు. ప్రపంచ సరఫరా గొలుసు ఆగిపోయింది.

భారత్ అత్యవసర చర్యలు చేపట్టాలి

కరోనా వైరస్ కారణంగా ఆర్థిక వ్యవస్థలు కుప్పకూలుతున్న నేపథ్యంలో భారతదేశంలో అత్యవసరంగా మరిన్ని విధానపరమైన చర్యలు చేపట్టాల్సిన అవసరం ఉందని ఐఎంఎఫ్ సూచించింది. కోవిడ్19 మహమ్మారితో నష్టం పెద్దది కావడానికి ముందే అప్రమత్తమవ్వాలని తెలిపింది. కరోనా వైరస్ ముప్పును నివారించేందుకు ప్రభుత్వం తగిన సమయంలో చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉందని పేర్కొంది. భారత్ పరిమిత ఆర్థిక విధానం కల్గి ఉందని, అయితే పౌరుల ఆరోగ్య, ఆర్థిక అంశాలకు సహకారంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని, ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో తక్షణమే చర్యలు అవసరమని ఐఎంఎఫ్ ప్రతినిధి విటార్ గాస్పర్ అన్నారు.

నిలబడే ఆర్థిక వ్యవస్థలు భారత్, చైనాలే

ఈ సంక్షోభంలో మనుగడ సాధించగల్గే ఆర్థిక వ్యవస్థలేవైనా ఉన్నాయంటే అది భారతదేశం, చైనా మాత్రమే అని ఐఎంఎఫ్ అంగీకరించింది. 2020 సంవత్సరంలో భారత ఆర్థిక వృద్ధి రేటు (జిడిపి) 1.9 శాతానికి తగ్గుతుందని ఐఎంఫ్ తెలిపింది. ఈ సంవత్సరం చైనా వృద్ధి రేటు 1.2 శాతంగా ఉంటుందని అంచనా వేసింది. అయినప్పటికీ భారతదేశం ప్రపంచంలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రధాన ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఉండటం ఉపశమనం కలిగించే విషయమని ఐఎంఎఫ్ పేర్కొంది.

Fiscal Policies to Contain the Damage from COVID-19