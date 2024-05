విహార యాత్రలో విషాదం: ఐదుగురు విద్యార్థులు మృతి

- Advertisement -

ముస్సోరీ డెహ్రాడూన్ మార్గ్ జాడిపానీ రోడ్‌లోని పానీ వాలా బ్యాండ్ సమీపంలో కారు అదుపు తప్పి లోతైన గుంతలోకి పడి ఐదుగురు విద్యార్థుల ప్రాణాలను బలిగొన్న విషాద ఘటన చోటుచేసుకుంది. డెహ్రాడూన్ ఐఎమ్ఎస్ కాలేజీకి చెందిన నలుగురు అబ్బాయిలు, ఇద్దరు అమ్మాయిలతో కూడిన ఈ బృందం ముస్సోరీకి వెళ్లిన తర్వాత డెహ్రాడూన్‌కు తిరిగి వస్తుండగా ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. ఐదుగురు వ్యక్తులు ప్రాణాలు కోల్పోగా, నాన్సీ అనే యువతికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ప్రస్తుతం, నాన్సీకి ఇంటెన్సివ్ ట్రీట్‌మెంట్ ఉంది. ఆమె పరిస్థితి విషమంగా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు.బాధితులు డెహ్రాడూన్ లోని ఐఎంఎస్ కళాశాల విద్యార్థులుగా గుర్తించారు.

Dehradun, Uttarakhand: Five people died after a car lost control and fell into a deep ditch near Pani Wala Band on Mussoorie Dehradun Marg Jhadipani Road. Four boys and two girls studying at Dehradun IMS College had come to Mussoorie for a trip. 5 people have died in the accident… pic.twitter.com/5mBox18hqG

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 4, 2024