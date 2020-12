కరోనా వ్యాక్సిన్ నుండి బ్రెగ్జిట్ వరకు..

ఈ వారం ఐదు సంఘటనలు స్టాక్‌మార్కెట్‌ను ప్రభావితం చేస్తాయి: విశ్లేషకులు

న్యూఢిల్లీ : వచ్చే వారంలో కరోనా వాక్సీన్ నుంచి బ్రెగ్జిట్ వంటి సంఘటనల ప్రభావం స్టాక్ మార్కెట్‌పై ఉండనుంది. ఇవే కాకుండా మార్కెట్లోకి విదేశీ పెట్టుబడుల ప్రవాహం కూడా మార్కెట్ సూచీల దిశను నిర్ణయిస్తుందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు పేర్కొంటున్నారు. మే నుండి చూస్తే గత వారం ప్రారంభంలో అతిపెద్ద పతనం వచ్చింది. అయితే వరుసగా మూడు రోజులు పెరగడం వల్ల మార్కెట్ పూర్తిగా కోలుకుంది. మార్కెట్లో ఈ భారీ అస్థిరత నేపథ్యంలో ఈ వారం మార్కెట్‌ను ప్రభావితం చేసే ఐదు పెద్ద సంఘటనలు ఎంటో తెలుసుకుందాం.

కరోనా వైరస్ -కేసులు

భారతదేశంలో కరోనా రోగులు వేగంగా కోలుకోవడమే కాదు, కొత్త కరోనా కేసులు కూడా తగ్గుతున్నాయి. శనివారం 18,575 మంది కొత్త రోగులు మాత్రమే ఉన్నట్టు గుర్తించారు. ఈ కాలంలో 21,466 మంది కోలుకోగా, కరోనా సోకిన 280 మంది మరణించారు. కేసుల సంఖ్య 3,181కు తగ్గింది. డిసెంబర్ 20 నుండి దేశంలో 25 వేల కన్నా తక్కువ కరోనా కేసులు వస్తున్నాయి. ఈ కాలంలో రికవరీ రేటు కూడా 95.77 శాతానికి పెరిగింది.

కరోనా వ్యాక్సిన్

వచ్చే వారం దేశంలోని నాలుగు రాష్ట్రాల్లో కరోనా వాక్సీన్ కోసం ప్రభుత్వం మాక్ డ్రిల్స్ లేదా రిహార్సల్స్ నిర్వహిస్తుంది. డిసెంబర్ 28, 29 తేదీలలో ఆంధ్రప్రదేశ్, గుజరాత్, అస్సాం, పంజాబ్ రాష్ట్రాల్లో రిహార్సల్స్ నిర్వహించడానికి ప్రణాళిక సిద్ధం చేశారు. అదనంగా డ్రగ్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా (డిసిజిఐ) వచ్చే వారాల్లో అత్యవసర ఉపయోగం కోసం ఏదైనా వ్యాక్సిన్‌ను ఆమోదించవచ్చు. ఆక్స్‌ఫర్డ్ కోవిడ్ -19 వ్యాక్సిన్‌ను రెగ్యులేటర్ ఆమోదించే అవకాశం ఉంది.

వాహన అమ్మకాల గణాంకాలు

వాహన కంపెనీలు జనవరి మొదటి వారంలో డిసెంబర్ అమ్మకాల గణాంకాలను ప్రకటిస్తాయి. దీంతో మారుతి సుజుకి, హీరో మోటోకార్ప్, టాటా మోటార్స్, ఐషర్ మోటార్, బజాజ్ ఆటో, ఎం అండ్ ఎం, అశోక్ లేలాండ్, ఎస్కార్ట్ వంటి దేశంలోని ప్రధాన కంపెనీలపై ఇన్వెస్టర్ల దృష్టి ఉంటుంది.

బ్రెగ్జిట్ వాణిజ్య ఒప్పందం

సుమారు 10 నెలల తరువాత బ్రిటన్, యూరోపియన్ యూనియన్ (ఇయు) మధ్య చారిత్రాత్మక వాణిజ్య ఒప్పందం గురువారం జరిగింది. జనవరి 31న ఇయు నుండి బ్రిటన్ విడిపోయింది, కాని వ్యాపార సమస్యలు చిక్కుకున్నాయి. చాలా నెలలు కొనసాగిన ఉద్రిక్తతలతో ఇరుపక్షాలు మూడు అతిపెద్ద సమస్యలపై విభేదాలను క్రమంగా పరిష్కరించాయి.

విదేశీ పెట్టుబడులు

విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారుల (ఎఫ్‌ఐఐ) మార్కెట్ కొనుగోళ్లు గత వారంతో పోలిస్తే ఈ వారం తక్కువగా ఉన్నాయి. గురువారం ముగిసిన వ్యాపార వారంలో విదేశీ పెట్టుబడిదారులు మొత్తం రూ .2,591 కోట్లు కొనుగోలు చేశారు, అంతకుముందు వారంలో ఇది 11,806 కోట్ల రూపాయలు. ఈ వారం విదేశీ పెట్టుబడులు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణం బ్రిటన్, జర్మనీ, ఫ్రాన్స్, బెల్జియం, దక్షిణాఫ్రికాలో కరోనా కొత్త వైరస్‌లే. అయితే తక్కువ వడ్డీ రేటు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా నగదు మిగులు కారణంగా ఎఫ్‌ఐఐ డిసెంబర్‌లో మొత్తం రూ.41 వేల కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టింది. అదే సమయంలో 2020లో ఇప్పటివరకు రూ.1.5 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడి ఎఫ్‌ఐఐల నుంచి వచ్చింది. ఇవే కాకుండా, ఆంటోనీ వెస్ట్ షేర్లు ఈ వారం బిఎస్‌ఇ, ఎన్‌ఎస్‌ఇ ఎక్స్ఛేంజీలలో లిస్ట్ అవుతాయి.

Five events this week will affect the stock market