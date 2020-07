రాఫెల్ టేకాఫ్

ఫ్రాన్స్ నుంచి భారత్ బయలుదేరిన 5యుద్ధ విమానాలు

రేపు అంబాలా ఎయిర్‌బెస్‌కు చేరిక, బలోపేతం కానున్న మన ఆయుధ వ్యవస్థ

న్యూఢిల్లీ: భారత వాయు సేన(ఐఎఎఫ్) కోసం కొనుగోలు చేసిన రఫేల్ యుద్ధ విమానాల మొద టి బ్యాచ్‌లో ఐదు జెట్లు సోమవారం ఫ్రాన్స్ నుంచి బయలుదేరాయి. 7000 కిలోమీటర్లు ప్రయాణిం చి బుధవారం సాయంత్రానికి హర్యానాలోని అం బాలా వైమానిక స్థావరానికి చేరుకోనున్నాయి. మధ్యలో యుఎఇలోని ఫ్రాన్స్ వైమానిక స్థావరంలో ఆగనున్నాయి. రఫేల్ జెట్లకు మార్గ మధ్యంలో ఇంధనం అవసరమైతే నింపేందుకు వీలుగా ఫ్రాన్స్ వాయు సేనకు చెందిన ట్యాంకర్ విమానాన్ని తోడుగా పంపిస్తున్నారు. గాలిలోనే రెండుసార్లు ఇంధనం నింపుకునేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. రఫేల్ జెట్లను అధికారికంగా ఆగస్టులో ఐఎఎఫ్‌లోకి చేర్చుకోనున్నట్టు ఓ అధికారి తెలిపారు.

ఫ్రాన్స్‌కు చెందిన డసాల్ట్ ఏవియేషన్ నుంచి 36 రఫేల్ జెట్ల కొనుగోలుకు రూ.59, 000 కోట్లకు భారత్ నాలుగేళ్ల క్రితం ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నది. కంపెనీ నుంచి మొత్తం పది జెట్లు ఇప్పటికే విడుదలైనప్పటికీ ఐదు మాత్రమే ఇక్కడికి వస్తున్నాయని అధికారులు తెలిపారు. మరో ఐదు జెట్లు మన పైలట్ల శిక్షణ కోసం ఫ్రాన్స్‌లోనే ఉంటాయని వారు తెలిపారు. మొదటి జెట్‌ను గతేడాది అక్టోబర్‌లోనే ఫ్రాన్స్‌లో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో రక్షణమంత్రి రాజ్‌నాథ్‌సింగ్ స్వీకరించారు. 2021 చివరికల్లా మొత్తం 36 జెట్లు భారత్ చేరుకోనున్నాయి. షెడ్యూల్ ప్రకారం జెట్లు అందించినందుకు దసాల్ట్ ఏవియేషన్‌కు ఫ్రాన్స్‌లోని భారత రాయబారి జావేద్ అశ్రఫ్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. చైనాతో తూర్పు లడఖ్ సరిహద్దున ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో భారత వాయుసేనకు రఫేల్ జెట్లు అంది రావడం పట్ల సర్వత్రా హర్షం వ్యక్తమవుతోంది.

Indian Ambassador to France thanks the French Government and Dassault Aviation at the Merignac facility. Conveys India’s appreciation for timely delivery of the Rafale. #ResurgentIndia #NewIndia@IAF_MCC @MeaIndia @rajnathsingh @Dassault_OnAir @DefenceMinIndia @PMOIndia @ANI pic.twitter.com/m2wEA1mDvk

— India in France (@Indian_Embassy) July 27, 2020