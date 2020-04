జగిత్యాలలో ఐదేండ్ల బాలుడికి కరోనా పాజిటివ్

జగిత్యాల: తెలంగాణలోని జగిత్యాల జిల్లాలో ఐదేళ్ల బాలుడికి కరోనా వైరస్ సోకింది. దీంతో తక్షణమే ఆ బాలుడిని చికిత్స నిమిత్తం హైదరాబాద్ లోని గాంధీఆస్పత్రికి తరలించినట్టు ఆర్డీవొ నరేందర్ తెలిపారు. బధిరులకు గుంటూరులో శస్త్రచికిత్స చేస్తున్న విషయం తెలుసుకున్న ఆ చిన్నారి తల్లిదండ్రులు అక్కడికి తీసుకెళ్లి ఆపరేషన్ చేయించారు. అనంతరం బాలుడు ఈ నెల 14న స్వగ్రామానికి చేరుకున్నాడు. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అత్యధిక కరోనా పాజిటివ్ కేసులు గుంటూరులో నమోదవుతున్న సంగతి తెలిసిందే. అతను గుంటూరు నుంచి వచ్చాడన్న స్థానికుల సమాచారంతో వైద్యాధికారులు బాలుడికి రక్తపరీక్షలు చేశారు. అందులో చిన్నారికి కరోనా లక్షణాలు ఉన్నట్లు తేలడంతో గాంధీ ఆస్పత్రికి తరలించారు.

Five Year old boy Gets Coronavirus in Jagtial district