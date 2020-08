కరోనా కట్టడిలో చిత్తశుద్ధితో పని చేస్తున్న ప్రభుత్వం : కెటిఆర్

హైద‌రాబాద్ : కరోనా కట్టడిలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో పని చేస్తుందని మంత్రి కెటిఆర్ తెలిపారు. కరోనా కట్టడిలో స్వచ్ఛంద సంస్థలు, దాతలు ముందుకొచ్చి సహకరించాలని ఆయన కోరారు. ప్లిప్ కార్ట్ సంస్థ తన వంతు విరాళంగా తెలంగాణ సర్కారుకు 50 వేల పిపిఇ కవర్ కిట్లను అందించింది. సోమవారం ప్రగతిభవన్ లో మంత్రి కెటిఆర్ కు ప్లిప్ కార్ట్ ప్రతినిధులు ఈ కిట్లను అందించారు. పిపిఇ కిట్లను అందించిన ప్లిప్ కార్ట్ ప్రతినిధులను కెటిఆర్ అభినందించారు. ఈ కిట్లను అందించినందుకు ప్లిప్ కార్ట్ ప్రతినిధులకు ఆయన ధన్యవాదాలు తెలిపారు. కరోనా బాధితులను ఆదుకునేందుకు స్వచ్ఛంద సంస్థలు, దాతలు ముందుకు రావడం అభినందనీయమని కెటిఆర్ పేర్కొన్నారు.

Telangana State Government is happy to receive 50,000 PPE Coverall with Shoe covers from @Flipkart in association with @GiveIndia as NGO partner. We appreciate the support to the state in our fight against #COVID19: Minister @KTRTRS pic.twitter.com/Z2dQcm0I0f

— Minister for IT, Industries, MA & UD, Telangana (@MinisterKTR) August 17, 2020