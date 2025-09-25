Thursday, September 25, 2025
Homeతాజా వార్తలు
తాజా వార్తలునిర్మల్

బాసరలో ఉగ్రరూపం దాల్చిన గోదారమ్మ

3
- Advertisement -
- Advertisement -

ఎగువన మహారాష్ట్రలో భారీగా కురుస్తున్న వర్షాలకు నిర్మల్ జిల్లా, బాసర వద్ద గోదావరి నదికి వరద ఉద్ధృతి క్రమ క్రమంగా పెరుగుతోంది. మహారాష్ట్రలోని నాందేడ్, పర్బని జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు ఏకధాటిగా కురుస్తుండడంతో ఇక్కడి గోదావరి నదీ తీరం వద్ద పుణ్యస్నానాలకు పోలీసులు అనుమతి ఇవ్వడం లేదు. నదిలోకి వెళ్లకుండా ప్రత్యేకంగా బారికేడ్లను ఏర్పాటు చేశారు. గోదావరి బ్యాక్ వాటర్‌తో ఆలయం నుండి గోదావరి నదికి వెళ్లే మార్గంలో వరద నీరు వచ్చి చేరడంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. పోలీసులు, రెవెన్యూ అధికారులు గోదావరి నది వ్దద ప్రత్యేక బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. గోదావరి నది పరివాహక ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని తహసీల్దార్ పవనచంద్ర, ఎస్‌ఐ శ్రీనివాస్ కోరారు. గోదావరి నది ప్రవాహాన్ని సంబంధిత అధికారులు పరిశీలించి అధికారులు ప్రజలు నదిలోపలికి చేపల వేటకు వెళ్లకూడదని సూచించారు.

బాసరకు నిలిచిపోయిన రాకపోకలు
బాసర మండల కేంద్రం నుండి ఓని గ్రామానికి వెళ్ల్లే రహదారి బ్రిడ్జి గోదావరి బ్యాక్ వాటర్‌లో బుధవారం నీటితో మునిగింది. దీంతో మండలంలోని ఓని, కౌట, సాలాపూర్, గ్రామాల ప్రజలు కిర్గుల్ (కె) మీదుగా ముథోల్ మీదుగా ప్రయాణించాలని ఎస్‌ఐ శ్రీనివాస్, తహసీల్దార్ పవన చంద్ర సూచించారు. గోదావరి పరివాహక ప్రాంతాల్లోని పంట పొలాలు సైతం నీట మునిగాయి.

- Advertisement -
Previous article
లంచం తీసుకుంటూ ఎసిబికి చిక్కిన అసిస్టెంట్ ఇంజినీర్
Next article
రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్‌లో యువకుడి దారుణ హత్య

Related Articles

- Advertisement -

Latest News

స్మితా సబర్వాల్‌కు హైకోర్టులో రిలీఫ్

రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్‌లో యువకుడి దారుణ హత్య

లంచం తీసుకుంటూ ఎసిబికి చిక్కిన అసిస్టెంట్ ఇంజినీర్

ఆర్‌టిసి బస్సెక్కితే బహుమతులు

కాళేశ్వరంపై సిబిఐ ప్రాథమిక విచారణ ప్రారంభం

నా ఫోటో, పేరును వాడుకోవద్దు: నాగార్జున

సాహితీ ఇన్ ఫ్రా కేసులో మరో కీలక మలుపు

ప్రపంచకప్‌కి ముందు భారత్‌కు ఊహించని షాక్

ఫ్యాన్స్⁬కు పండగే.. OG యూనివర్స్‌లోకి ప్రభాస్‌!

కీలక మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకున్న బంగ్లా

ఈ నెల 27 నుంచి అక్టోబర్ 4 వరకు అంగన్వాడీలకు దసరా సెలవులు

బిఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్‌లకు బిజెపి భయం పట్టుకుంది: కిషన్‌రెడ్డి

ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో మహిళా ఉద్యోగులకు గౌరవం లేదా..?

మంత్రి కొండా సురేఖతో హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ భేటీ

భూభారతి కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులకు వేతనాలు పెంపు

హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం.. అధికారులకు సిఎం ఆదేశాలు..

‘ఒజి’ ఒటిటి రిలీజ్ ఎప్పుడంటే.. మరీ అంత త్వరగానా..?

ఆ విషయంలో ‘ఒజి’ చిత్ర యూనిట్‌కి స్వల్ప ఊరట

‘పూరి’ గీసిన ‘చిరు’ చిత్రం.. ఆయనకెంతో స్పెషల్

వివిధ రాష్ట్రాలతో తెలంగాణకు జాతీయ రహదారులు అనుసంధానం: కిషన్ రెడ్డి

బాలీవుడ్ డైలాగ్‌తో బుమ్రాపై సంజనా ప్రశంసలు

విజయవాడలో నడిరోడ్డుపై మహిళపై అత్యాచారం…. సిసి కెమెరాలో రికార్డు

హీరో జయం రవికి షాక్.. అతడి ఇల్లు వేలం

బల్క్ డ్రగ్ పార్క్ కు వ్యతిరేకంగా ఆందోళన… రాజయ్యపేటలో ఉద్రిక్తత

జగన్ సభకు వచ్చి ప్రజా సమస్యలపై మాట్లాడాలి: అయ్యన్న పాత్రుడు

విండీస్ టెస్ట్ సిరీస్‌కు జట్టు ప్రకటన.. సీనియర్‌పై వేటు

హాట్ స్టిల్స్‌తో కుర్రాళ్ల మతిపోగొడుతున్న మేఘా శుక్లా

మళ్లీ కెప్టెన్‌గా శ్రేయస్.. ఈసారి ఏం చేస్తాడో..

ఫిర్యాదు చేయడానికి వచ్చిన మహిళపై కానిస్టేబుల్ అత్యాచారం

ఉద్యోగుల విషయంలో ప్రేమ ఒలకబోస్తున్నారు: పయ్యావుల

విచిత్ర కవలలు… కడుపులో పెరుగుతున్నది సోదరుడే

జగిత్యాలలో వెయిటర్ హత్య

వెంకట్ గౌడ్ కన్నుమూత… కెటిఆర్ సంతాపం

రైలు పైనుంచి బాలిస్టిక్ మిస్సైల్ ప్రయోగం అద్భుతం

లారీని ఢీకొట్టిన ట్రావెల్స్ బస్సు..10 మందికి గాయాలు

ప్రేమపెళ్లి… యువకుడి కుటుంబ సభ్యులపై దాడి… యువతిని ఎత్తుకెళ్లారు

గద్వాల్ లో ఆగి ఉన్న డిసిఎంను ఢీకొట్టిన బైక్: భర్త మృతి… భార్యకు తీవ్రగాయాలు

యాదగిరిగుట్టకు తీసుకెళ్లి బాలికలపై అత్యాచారం

గుంతకల్లులో వైసిపి కార్యకర్త దారుణ హత్య?…. ఆస్తి వివాదాలేనా?

దసరా కానుకగా ‘పెద్ది’ సాంగ్?

© 2014 - 2023 Mana Telangana. All Rights Reserved.