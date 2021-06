అన్నింటిని తక్షణమే పరిష్కరించండి

ఐటి పోర్టల్ సమస్యలపై ఇన్ఫోసిస్‌కు ఆర్థికమంత్రి ఆదేశాలు

న్యూఢిల్లీ : ఆదాయం పన్ను శాఖ కొత్త ఇఫైలింగ్ పోర్టల్‌లో తలెత్తిన సమస్యలు అన్నింటిని తక్షణమే పరిష్కరించాలని ఐటి సంస్థ ఇన్ఫోసిస్‌ను కేంద్ర ఆర్థికమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఆదేశించారు. అత్యంత మానవీయ, స్నేహపూర్వకమైన విధానంలో ఐటి సేవలను అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కొత్త పోర్టల్‌ను జూన్ 7న ప్రభు త్వం ప్రవేశపెట్టింది. కానీ ప్రారంభించినప్పటి నుంచి ఈ వెబ్‌సైట్‌పై పన్ను చెల్లింపుదారులు ఫిర్యాదులు చేస్తూనే ఉన్నారు. దీనిపై ఆర్థికమంత్రి నిర్మల ఆధ్వర్యంలో జరిగిన సమావేశంలో ఆర్థిక మంత్రిత్వశాఖ, ఇన్ఫోసిస్‌కు చెందిన అధికారులు హాజరయ్యారు.

అన్ని సమస్యల ను త్వరగా పరిష్కరించాలని ఈ సందర్భంగా మంత్రి అధికారులకు సూచించారు. ఈ వెబ్‌సైట్‌ను రూపొందించిన ఐటి సంస్థ ఇన్ఫో సిస్ కూడా సమస్యలపై విచారం వ్యక్తం చేస్తూ, వీటిని వీలైనంత త్వరలో పరిష్కరిస్తామని ఇప్పటి కే ప్రకటించింది. ఈ నెల 7న ఆర్థిక మంత్రిత్వశాఖ www. incometaxgov.in పోర్టల్‌ను ప్రారంభించింది. ఈ కొత్త వెబ్‌సైట్ బాధ్యతలను ఇన్ఫోసిస్ చూసుకుంటోంది. ఇన్ఫోసిస్‌కు ఈ వెబ్‌సైట్ ప్రాజెక్టును ప్రభుత్వం గతంలో అప్పగించింది.

FM directs Infosys to resolve glitches in IT new portal issues