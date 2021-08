చార్జీలను పెంచేందుకు వెనుకాడం

కంపెనీపై రుణ భారం ఎక్కువగా ఉంది

భారతీ ఎయిర్‌టెల్ సిఇఒ సునీల్ మిట్టల్

న్యూఢిల్లీ : చార్జీలను పెంచడానికి వెనుకాడబోమని టెలికాం ఆపరేటర్ భారతీ ఎయిర్‌టెల్ చైర్మన్ సునీల్ మిట్టల్ స్పష్టం చేశారు. కంపెనీ వాటాదారులకు రైట్స్ ఇష్యూ జారీ చేయడం ద్వారా రూ.21,000 కోట్లను సమీకరించాలని నిర్ణయించింది. ఈ ప్రతిపాదనకు ఎయిర్‌టెల్ బోర్డు ఆమోదం తెలిపిన తర్వాత మరుసటి రోజు సోమవారం మిట్టల్ ఇన్వెస్టర్లను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. భారీ నిధుల సమీకరణతో ఎయిర్‌టెల్‌కు మరింత శక్తిని ఇచ్చిందని, ప్రత్యర్థి కంపెనీల నుంచి భారీ పోటీని ఎదుర్కొంటున్న ఇది ఎంతగానో దోహదం చేస్తుందని అన్నారు. దేశంలో 5జిని ప్రారంభించడానికి కంపెనీ సన్నాహాలు ముమ్మరం చేసిందని అన్నారు. దీని కంటే ముందు కంపెనీ తన బ్యాలెన్స్ షీట్‌ను బలోపేతం చేయాలనుకుంటోందని అన్నారు.

జూన్ నెలాఖరు నాటికి కంపెనీ మొత్తం రుణం రూ.1.6 లక్షల కోట్లు ఉంది. ఇక కంపెనీకి మొత్తం 43.12 కోట్ల మంది వినియోగదారులు ఉన్నారు. వచ్చే ఏడాది ద్వితీయార్థంలో దేశంలో 5జిని ప్రారంభించాలని యోచిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. స్పెక్ట్రమ్ వేలం ధర తక్కువగా ఉంటుందని ఆశిస్తున్నామని ఆయన అన్నారు. సునీల్ మిట్టల్ కంపెనీకి అధిక అప్పు ఉందని, అయితే పెట్టుబడిదారులు, కంపెనీ ఇద్దరూ అప్పుల కారణంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారని పేర్కొన్నారు. టెలికాం పరిశ్రమపై పన్నులు, ఇతర చార్జీలు రెండింటినీ ప్రభుత్వం తగ్గించాలని సునీల్ మిట్టల్ డిమాండ్ చేశారు. 2021 మార్చి 31 నాటికి ఎజిఆర్ బకాయిలలో భారతి గ్రూప్ రూ.18,004 కోట్లు చెల్లించింది. ప్రభుత్వానికి కంపెనీ మొత్తం రూ.43,000 కోట్లు బకాయి చెల్లించాల్సి ఉంది.

నిధుల సేకరణకు కంపెనీ బోర్డు

టెలికాం కంపెనీ భారతీ ఎయిర్‌టెల్ రైట్స్ ఇష్యూ ద్వారా రూ.21 వేల కోట్లు సమీకరించనుంది. బోర్డు సమావేశంలో నిధుల సేకరణకు కంపెనీ ఆమోదం పొందింది. ఈ డబ్బుతో కంపెనీ తన నగదు నిల్వను బలోపేతం చేస్తోంది. దీంతో పాటు ఈ డబ్బుతో కొంత బకాయిలను చెల్లిస్తుంది. నెట్‌వర్క్‌ను విస్తరించడానికి 5జి స్పెక్ట్రం కొనుగోలు చేయడానికి కంపెనీ కొంత మొత్తాన్ని ఖర్చు చేస్తుంది. భారతీ ఎయిర్‌టెల్ షేర్లు సోమవారం బిఎస్‌ఇలో 5.02 శాతం పెరిగి రూ.620.35 వద్ద ముగిసింది.

For every Rs 100 earned, Rs 35 goes to govt