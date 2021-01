త్రిస్సూర్ జిల్లాలో భారీగా విదేశీ కరెన్సీ సీజ్

తిరువ‌నంత‌పురం : కేర‌ళ‌ రాష్ట్రం త్రిస్సూర్ జిల్లాలో క‌స్ట‌మ్స్ అధికారులు సోమవారం ఉదయం త‌నిఖీలు చేశారు. గురువయూర్‌లోని ఈస్ట్ నాడాలో ఓ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ ఏజెన్సీలో తనిఖీలు చేసినట్టు అధికారులు తెలిపారు. ఈ క్రమంలో అక్క‌డ దాచి పెట్టిన రూ. 1.28 కోట్ల విలువ చేసే విదేశీ క‌రెన్సీని స్వాధీనం చేసుకున్నట్టు అధికారులు వెల్లడించారు. స‌రైన ప‌త్రాలు లేకుండా అక్ర‌మంగా దాచిన రూ. 44.56 ల‌క్ష‌ల ఇండియ‌న్ క‌రెన్సీని కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నట్టు వారు చెప్పారు. అయితే ఈ ఏజెన్సీకి ఎటువంటి అధికారిక గుర్తింపు లేదని అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఏజెన్సీ నిర్వాహకుడిని అరెస్టు చేశామని వారు వివరించారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి విచారిస్తున్నట్టు కస్టమ్స్ అధికారులు తెలిపారు.

Customs Dept seized Rs 1.28 cr worth of foreign currency from a foreign exchange agency in East Nada at Guruvayur in Thrissur. Illegally kept Rs 44.56 lakhs also seized. Customs found that agency had no legal documents/license: Commissionerate of Customs(Preventive) Kochi, Kerala pic.twitter.com/z0rIiJ8oAL

