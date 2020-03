హైదరాబాద్ : ఒకే నంబర్‌తో అక్రమంగా తిరుగుతున్న నాలుగు బస్సులను ట్రాన్స్ పోర్టు అధికారులు సీజ్ చేశారు. డిప్యూటీ ట్రాన్స్ పోర్ట్ కమిషనర్ కె.పాపారావు ఆధ్వర్యంలో రవాణాశాఖ విజిలెన్స్ టీం పక్కా సమాచారంతో దాడులు చేసింది. ఇందులో ఒక నంబరుతో తిరుగుతున్న రెండు బస్సులు, మరొక నంబరు తో తిరుగుతున్న రెండు బస్సులు మొత్తం గా నాలుగు బస్సులు సీజ్ చేశారు . ఈ బస్సులు నగరానికి చెందిన మారుతి ట్రావెల్స్ కు చెందినవిగా తెలియవచ్చింది. TS09UB5936 నంబరు గల బస్సు ఒకటి సుల్తానాబాద్ పెద్దపల్లి జిల్లా లో తిరుగుతుండగా,అదే నంబరు తో మరియొక బస్సు హైదరాబాద్ రామంతపూర్ లో పట్టుకుని సీజ్ చేశారు. అలాగే TS08UE1853 నంబరు గల బస్సు ను ఎయిర్‌పోర్టు బేగంపేట నుంచి శంషాబాద్ ఎయిర్‌పోర్టుకు తిరుగుతున్నట్టుగా తెలుసుకుని మార్గమధ్యంలో అధికారులు సీజ్ చేశారు.

ఇదే నంబరు తో తిరుగుతున్న మరొక బస్సును నాగారం నుండి టెక్ మహేంద్రకు తిరుగుతుండగా సీజ్ చేశారు. ఇలా తిరుగుతున్న ఈ బస్సులకు చాసిస్ నంబరు లను ఒకే విధంగా పకడ్బందీగా క్రిమినల్ ఇంటెన్సన్‌తో పంచ్ చేయడం జరిగినది. ఈ బస్సులు ఆర్‌సి పేపర్ ప్రకారం ఐ.నర్సింహారెడ్డి, మారుతి ట్రావెల్స్ కు చెందినవి గా తెలియవచ్చింది. గత సంవత్సరం కాలంగా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి రావలసిన టాక్స్ ను ఎగ్గొట్టి తిరుగుతున్నట్టుగా తెలుస్తుంది. ఈ యొక్క ఆపరేషన్‌లో విజిలెన్స్ టీం అధికారులు సురేష్ రెడ్డి, రాంచందర్,అల్లె శ్రీనివాస్, జి.రవికుమార్, జిలాని , నరసింహస్వామి,విష్ణు దీపక్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

ఈ బస్సుల యజమానుల పై చట్ట ప్రకారం తగిన విధంగా పోలీసు కేసు ఫైల్ చేయడం జరుగుతుందని పాపారావు తెలిపారు. ఈ విధంగా ఒక నంబరుతో తిరుగుతున్న నాలుగు బస్సులను సీజ్ చేయడం మొదటిసారి అని తెలిపారు. దాడిలో పాల్గొన్న వారిని ఉన్నత అధికారులు అభినందించారు. ఈ బస్సులపై పోలీసు కేసు పెట్టిన తర్వాత చాసిస్ నంబరు జెన్యూన్ గురించి ఫోరెన్సిక్ వాళ్ళకు, కంపెని వారికి రెఫర్ చేయడం జరుగుతుందన్నారు. ఇలా ఒకే నంబర్‌తో అక్రమంగా ఎక్కువ సంఖ్యలో బస్సులు తిప్పే వారిపై మరింత కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఈ సందర్భంగా హెచ్చరించారు.

four buses seized with same numbers in telangana