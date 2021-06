అమరావతి: నెల్లూరు జిల్లాలోని ఓజిలి మండలం రాజుపాలెంలో సోమవారం విషాదం చోటుచేసుకుంది. ముగ్గురు చిన్నారులు ఆడుకుంటూ వెళ్లి చెరువులో మునిగిపోయారు. చిన్నారులను కాపాడే క్రమంలో ఓ వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. మృతులను హేమంత్(6), చరణ్ తేజ(8), జాహ్నవి(12),ఖలీల్ (45)గా గుర్తించారు. స్థానికుల సమాచారంతో ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం మార్చురీకి తరలించారు.

Four fell into a pond in Nellore and died