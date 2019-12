ఆర్‌సి పురంలో అన్నాచెల్లెలు, చందానగర్‌లో కాబోయే భార్యభర్తలు

హైదరాబాద్: నగరంలో వెర్వేరు ప్రాంతాల్లో జరిగిన ప్రమాదాల్లో నలుగురు మృతిచెందిన సంఘటనలు మంగళవారం చోటుచేసుకుంది. పోలీసుల కథనం ప్రకారం… సంగారెడ్డి జిల్లా రామచంద్రాపురం, అమీన్‌పూర్‌కు చెందిన అన్నా, చెల్లెలు పూజారి సాయితేజ, సుస్మిత బైక్‌పై వస్తుండగా ముంబాయి జాతీయ రహదారిపై జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో అక్కడికక్కడే మృతిచెందారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. చందానగర్‌లో జరిగన ప్రమాదంలో ఇద్దరు కాబోయే దంపతులు ఎంఎంటిఎస్ ఢీకొట్టడంతో అక్కడికక్కడే మృతిచెందారు.

చందానగర్ పాపిరెడ్డి కాలనీకి చెందిన మనోహర్(24), సోని(17) తన మేనమామతో కలిసి పాపిరెడ్డి కాలనీ నుంచి చందానగర్‌కు వెళ్తుండగా మార్గమధ్యలో చందానగర్ రైల్వేస్టేషన్ వద్ద పట్టాలు దాటుతుండగా అకస్మాత్తుగా లింగంపల్లి నుంచి వచ్చిన రైలు ఢీకొట్టడంతో అక్కడికక్కడే మృతిచెందారు. ఇద్దరు త్వరలోనే వివాహాం చేసుకుంటున్నట్లు తెలిసింది. ఫిబ్రవరిలో వీరికి వివాహం చేసేందుకు నిశ్చయించినట్లు తెలిసింది. పెళ్లికి సంబంధించిన షాపింగ్ చేసేందుకు వెళ్తుండగా సంఘటన జరిగిందని వారి బంధువులు తెలిపారు.

పెళ్లిపీటలు ఎక్కాల్సిన ఇద్దరు ఇలా హఠాత్తుగా మృతిచెండంతో కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. వెంటనే సంఘటన స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఉస్మానియా ఆస్పత్రికి తరలించారు. నాంపల్లి రైల్వే పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

